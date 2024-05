UeD, Ida e Mario si sono rivisti. Retroscena su redazione e Cristina

Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne si sono rivisti. A raccontarlo è stato l’ex corteggiatore, che ha rilasciato un’intervista in diretta su Instagram all’Opinionista Social. Tramite questa conversazione, ha rivelato di aver raggiunto di nuovo Ida a Brescia e ha rivelato la verità legata ai gossip che lo vedono protagonista con Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Anche questa volta Mario si ritrova a dare la sua versione dei fatti, ma ormai il pubblico ha perso completamente la fiducia in lui, così come la Platano. Infatti, l’ex tronista ha deciso di non dargli più alcuna possibilità.

Ida ha scelto di chiudere il suo percorso sul Trono da sola, abbandonando l’idea di approfondire con Mario la conoscenza fuori dal programma di Maria De Filippi. Intanto, Pierpaolo Siano si è tirato indietro, anche se la stessa Platano ha assicurato che non avrebbe scelto neppure lui. Nessun lieto fine per l’ex dama del Trono Over. Mario ha provato nuovamente ad avere un confronto con lei, tornando a Brescia. Prima ancora di registrare in studio il loro addio, Cusitore si era già recato con le telecamere sotto casa della parrucchiera. Quest’ultima, però, aveva preferito non dargli la possibilità di parlare dopo quanto accaduto.

Mario dopo UeD è tornato a Brescia, senza telecamere. Mercoledì notte è partito ed è arrivato il giorno successivo, alle otto di mattina. L’ex corteggiatore ha atteso l’apertura del salone di bellezza di Ida, della quale però non c’era traccia. A chiamarla ci avrebbe pensato la sua aiutante. Così la Platano è giunta sul posto, trovandosi di fronte a Cusitore, che con sé ha scelto di portare delle sfogliatelle. Secondo il racconto di Mario, avrebbero parlato per circa un’ora sul terrazzo dell’attività di Ida.

Alla fine, però, lei ha ribadito la sua decisione di restare da sola e di non dare alcuna chance alla loro storia. Intanto, in questa intervista, Cusitore ha precisato di aver sempre ricevuto il sostegno della redazione. Secondo ciò che ha raccontato, chi lavora dietro le quinte avrebbe sempre creduto in loro. Mario avrebbe voluto lasciare il suo numero di telefono a Ida, qualora ci avesse ripensato, ma lei gli ha nuovamente chiuso la porta in faccia.

A questo punto, Cusitore ha risposto ad alcune domande legate a Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Con la prima c’è stato uno scambio di “segui” su Instagram, che ha generato sospetti sul web. Nei mesi scorsi, Cristina aveva stuzzicato Mario chiedendogli di prendere un caffè in studio, ma lui ha sempre rifiutato per Ida. Ora i telespettatori hanno iniziato a sospettare che ci sia qualcosa tra loro.

Mario ha negato questa ipotesi. L’ex corteggiatore ha raccontato di essere rimasto amico con vari volti del Trono Over, come Asmaa, Cristiano (che già conosceva), Marco Antonio ed Emanuela. Inoltre, Mario ha stretto un legame speciale con Ernesto Russo e insieme hanno pensato di organizzare una cena con altri volti del parterre. Per questo, Cusitore avrebbe iniziato a seguire Cristina su Instagram, invitandola a prendere parte all’incontro.

Cusitore non crede che ci sia qualcosa di male e si svela anche su Roberta Di Padua, in quanto nei giorni scorsi è stato avvistato a Cassino. Mario ci ha tenuto a precisare di essere stato lì perché ha un amico che ha un negozio di abbigliamento e ci tornerà nei prossimi giorni. Ma ha assicurato di non conoscere Roberta, la quale continua la sua relazione con Alessandro Vicinanza.