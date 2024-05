Mario segue sui social altra di UeD: nuova fiamma? (rumor)

Mario Cusitore, corteggiatore della tronista Ida Platano, è stato uno dei partecipanti più discussi di quest’edizione di Uomini E Donne. Dopo essere stato eliminato in seguito all’ennesima segnalazione ricevuta, il napoletano ha fatto una mossa sui social che potrebbe far nuovamente infuriare Ida. Nello specifico avrebbe seguito un’altra concorrente del dating show di Maria De Filippi e, stando ad alcuni rumor, avrebbe iniziato con lei perfino una frequentazione fuori dalla trasmissione. Capiamo meglio di chi si tratta e perché si sono diffuse queste voci.

Mario è stato eliminato dal programma in seguito ad una segnalazione ricevuta da Ida secondo la quale era stato avvistato in un B&B in compagnia di un’altra donna. Da allora ha cercato più volte di riconquistare la tronista, dichiarandosi ancora innamorato di lei. Tuttavia alcune sue mosse sembrano rivelare tutt’altro e non sono piaciute alla stessa Platano. L’ex corteggiatore è stato dapprima beccato in compagnia di Roberta Di Padua, ex volto di Uomini E Donne, e successivamente pare abbia seguito su Instagram un’altra concorrente del programma. Stiamo parlando di Cristina Tenuta che già durante le puntate aveva mostrato un interesse per Cusitore.

Il rumor lanciato sui social

La notizia è stata diffusa da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e nello specifico di Uomini E Donne. Questo ha difatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale come si può vedere di seguito:

Il rumor lanciato da Pugnaloni sarebbe stato poi confermato da un’altra esperta di gossip. Stiamo parlando di Deianira Marzano, secondo la quale tra i due sarebbe iniziata addirittura una conoscenza al di fuori del programma. L’esperta ha dichiarato nello specifico sui social “Ma si stanno anche sentendo tra l’altro, ma chi vogliono prendere in giro”.

Qui di seguito quanto condiviso da Deianira Marzano:

Per il momento si tratta comunque di semplici rumor e ancora non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Chissà come la prenderà Ida Platano questa volta. La tronista più volte ha affermato di non voler tornare sui suoi passi, probabile quindi che la mossa di Mario le faccia definitivamente chiudere il capitolo.