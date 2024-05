UeD, Cusitore beccato con Roberta Di Padua: ecco cosa ne pensa Ida

Ormai Ida Platano non si fida più di Mario Cusitore e sono molti i fans di Uomini e Donne che stanno dalla sua parte. In effetti, dopo la segnalazione, rivelatasi poi veritiera, circa un presunto tradimento di Cusitore, beccato in un B&B in compagnia di una ragazza bionda, nelle ultime ore un nuovo terremoto ha scosso Ida Platano e il suo corteggiatore. Questa volta c’entra anche Roberta Di Padua, nemica giurata dell’ormai ex tronista. Le due infatti, in passato, sono state protagoniste di diversi scontri, vere e proprie sfuriate nel corso di alcune puntate della trasmissione.

Cusitore insieme a Roberta Di Padua: colpo basso per Ida Platano

Nelle scorse ore, Mario Cusitore è stato ospite a Cassino e pare che insieme a lui ci fosse un’altra nota ex protagonista di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. La città nella quale si è svolto l’evento è infatti il luogo natale della Di Padua pertanto, inizialmente in molti hanno pensato che non ci fosse nulla di strano e che fosse del tutto normale che entrambi fossero presenti allo stesso evento in qualità di noti protagonisti del celebre dating show di Maria De Filippi.

Altri invece hanno subito pensato male, giungendo alla conclusione che i due fossero li insieme perché in realtà si stanno frequentando. Ipotesi che avvalorerebbe ancora una volta la decisione di Ida Platano di lasciare il programma e di conseguenza anche Cusitore.

A riportare il fatto è stata, tra i primi, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ripostato sul suo profilo Instagram il messaggio di una sua follower: “Sono una ragazza di Cassino, ieri qui c’era Mario Cusitore per un evento e c’era con lui anche Roberta Di Padua che è di Cassino.. non sono riuscita a fare foto perché sono passata in macchina, lui era vestito di nero, lei di jeans, comunque lui sta spesso a Cassino“.

Insomma, sembra quindi che Cusitore sia un habituè della cittadina laziale e che quindi non si tratti di una pura e semplice coincidenza. Infine, Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto qualche dettaglio in più circa la spinosa vicenda e ha quindi riportato alcune voci secondo le quali tra i due ci sia solamente amicizia, anche perché attualmente la Di Padua risulta essere ancora impegnata con Alessandro Vicinanza: “Mi hanno riferito che non è successo nulla di che se non che parlavano un po’”.

A questo punto viene da chiedersi: quale sarà stata la reazione di Ida Platano?

Ida Platano risponde così a Cusitore

In men che non si dica è arrivata quella che ha tutta l’aria di essere una reazione alle voci circolate nelle ultime ore sul conto dell’ex corteggiatore. Questa notte, infatti, Ida Platano ha condiviso nelle sue Instagram stories il video del fuorionda di Emilio Fede al TG4 con l’ormai celebre battuta “Che figura di me*da”. Insomma, un modo molto colorito per sottolineare una gran brutta figura. A molti è sembrato un chiaro riferimento all’incontro tra Ida e Mario e in effetti, dato il tempismo, è difficile pensare che non sia così.

Non si può quindi escludere che, dopo essere venuta a conoscenza della reunion tra Cusitore e la Di Padua, Ida possa non avere gradito particolarmente il comportamento dell’ex corteggiatore e si sia sentita ancora un volta presa in giro.

Ida e Mario tornano a Uomini e Donne

Nel frattempo, Ida Platano si prepara a tornare nello studio del celebre dating show di Maria De Filippi: nella settimana che andrà dal 20 al 24 maggio andranno in onda le ultime puntate della stagione di Uomini e donne, nelle quali la protagonista assoluta sarà sicuramente proprio la Platano e il suo ritorno.

Come detto poc’anzi, la tronista ha deciso di lasciare il trono in seguito alle segnalazioni su Cusitore ma, allo stesso tempo, ha anche espresso la volontà di tornare nel programma per un nuovo confronto con Mario, del tutto intenzionato a recuperare la fiducia della sua amata.