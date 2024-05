Uomini e Donne, Mario-Ida: Maria insospettisce, poi asfalta Verona

La puntata di Uomini e Donne in onda il 22 maggio 2024 inizia con il confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore. Maria De Filippi manda inizialmente in onda una clip che ritrae il corteggiatore che va a Brescia a cercare con la tronista un chiarimento. Dopo quanto accaduto, Ida non vuole avere più dargli alcuna possibilità. Oggi entrambi sono presenti in studio. Mario chiede alla Platano un’altra chance. Ida fa fatica a credere a ciò che lui le dice.

Cusitore, che proprio nelle scorse ore ha iniziato a seguire su Instagram (ricambiato) Cristina Tenuta, le ha precedentemente inviato un regalo e una lettera. Intanto, interviene continuamente Tina Cipollari, la quale consiglia a Ida di dare “risposte più sensate” e di non credere a nulla.

“Ho sempre cercato di ricominciare da zero. Non sai neanche se ci sono sono stata male e delusa. Non voglio stare a dirti cosa fai e cosa non fai. Eri ancora con quella ragazza. Sei venuto a Brescia perché volevi ripulirti. Tutti sbagliamo e io di possibilità te ne ho dato tante. Tu hai continuato. Non ti sei preso cura di tutelare la nostra conoscenza. Tu combini le cose e io ti infango? Hai omesso quello che hai fatto”

Dall’altra parte Mario oggi a UeD continua a dichiarare di non avere nulla da dimostrare, anche quando Ida gli fa notare che le ha detto bugie su bugie. La Platano avrebbe preferito una brutta verità e un’ammissione di colpe anziché le menzogne che si accumulavano. Mario continua a dire di non essere un bugiardo, anche se proprio lui qualche settimana prima si è ritrovato a cambiare versione dei fatti confermando la famosa segnalazione.

Cusitore, però, ha poi sottolineato che con quella ragazza non c’è stato nulla, sebbene sia entrato con lei nel B&B. Gianni Sperti, di fronte all’ennesimo momento in cui Mario tenta di convincere tutti della sua onestà, tuona: “Anche io come Ida ci ero cascato, ma ha ragione Tina, sei un fake”. Vedendo un muro di fronte a sé, Cusitore chiede se sia davvero finita e Ida, tra gli applausi, conferma. Mario saluta tutti e va via.

Anche questa volta con Mario stranamente Maria De Filippi delude una parte dei telespettatori, in quanto si mostra neutrale e non interviene per scagliarsi contro di lui. In altre situazioni, dove le cose sono abbastanza evidenti, solitamente la conduttrice dice la sua. Questa volta, come nei loro precedenti confronti, Maria preferisce restarsene in silenzio, anche quando Tina e Gianni le esprimono le loro opinioni. “Vabbè”, risponde solamente la padrona di casa. “No, vabbè non si può dire”, replica la Cipollari scocciata.

“No, dico vabbè perché io non c’ero”, risponde Maria, riferendosi alla famosa segnalazione. La De Filippi si dice solo dispiaciuta per Ida, ma non rivela cosa pensa davvero sulla questione. E questo insospettisce non poco il pubblico. Tina crede che la Platano cadrà “come una pera cotta, perché lui ha un piano b, dove verrà da solo”. Ida assicura che questo non avverrà, sebbene sia convinta che prima o poi una persona arrivi a mettere la testa a posto.

Uomini e Donne: Maria De Filippi stronca Mario

Tornano al centro studio Mario Verona e Milena. Lui ribadisce di essere propenso a conoscere altre donne, in quanto ancora non prova per la dama un sentimento così forte. Chiaramente lei non accetta, arrivati a questo punto della conoscenza, questa sua decisione. Mario pretende di poter frequentare altre donne e in studio dichiara che lei ha come lui la possibilità di uscire con altre persone. Ma Milena spiega che in realtà fuori lui ha atteggiamenti di gelosia.

Quando Verona decide di far entrare queste ragazze che vorrebbero conoscerlo, Milena torna a sedere al suo posto e gli consiglia di prendersi le conseguenze. Mario decide di non iniziare con nessuna di loro una conoscenza. Interviene De Filippi: “Mi chiedevo se Milena deve stare in attesa che a te arriva il colpo di fulmine”. Elisa ha il dubbio che Verona stia seguendo i consigli di Ernesto Russo, che nei giorni scorsi ha abbandonato il programma dopo alcune segnalazioni.

De Filippi non si ferma e lo provoca facendogli sapere di aver dimenticato che c’è un’altra ragazza fuori che vorrebbe conoscerlo. A questo punto, lui dice di farla entrare. Ma ecco che Maria svela di aver finto per provocarlo. La padrona di casa poi va avanti col suo discorso facendo notare a Mario che Milena non può restarsene lì ad attenderlo finché non si sarà deciso. Lui, però, continua a restare fermo con le sue idee.

Uomini e Donne e l’iniziativa per l’adozione dei cani

A fine puntata, Maria De Filippi ci tiene a mostrare al pubblico e ai presenti in studio che vari cani, grazie all’iniziativa messa su dal programma, sono stati adottati. La conduttrice manda in onda un filmato che ritrae varie persone che si sono recate nel canile per portare a casa un cucciolo, tra quelli presentati dalla conduttrice in questi mesi. Questa edizione del dating show è stata caratterizzata anche da questo speciale progetto.

Un’idea bellissima quella avuta da Raffaella Mennoia, che ha chiesto l’approvazione di Maria, ottenendola. Ogni volta che una puntata giunge al termine, ecco che viene presentato un cagnolino che è possibile adottare. Fortunatamente alcuni di loro hanno finalmente una casa e una famiglia che li ama. Oggi queste amorevoli persone sono presenti in studio, commosse nel rivedersi sullo schermo.

A un certo punto, entra uno dei cani adottati grazie all’iniziativa di UeD, insieme al suo nuovo padrone. De Filippi lo coccola, accarezzandolo e abbracciandolo. Questa sì che è una bella pagina di televisione!