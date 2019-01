UeD, Giulia contro Lorenzo: spunta un messaggio inaspettato per la corteggiatrice

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia lascia lo studio dopo la finta scelta di Lorenzo

Oggi è andata in onda la puntata con la finta scelta a Uomini e Donne di Lorenzo Riccardi. Giulia Cavaglia ha reagito drasticamente: ha deciso di abbandonare il programma. Non ha voluto sentire ragioni, ha addirittura chiesto a Maria De Filippi di non cercare di convincere Lorenzo a parlare con lei per chiarire. Insomma, Giulia ha fatto chiaramente intendere di non volerne più sapere. Sarà stata la sua scelta definitiva? Ovviamente no: non è la prima volta che Giulia minaccia di lasciare definitivamente il Trono Classico, salvo poi tornare puntualmente. Arriverà al giorno della vera scelta e si contenderà il tronista fino all’ultimo giorno con Claudia Dionigi.

Giulia Cavaglia lascia Uomini e Donne: arriva il messaggio di Ursula Bennardo

La reazione di Giulia alla finta scelta di Lorenzo però è piaciuta a una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Oltre a una buona fetta di pubblico e ai suoi fan, naturalmente. Non a tutti infatti è piaciuto ciò che ha architettato il buon Riccardi, ma lui stesso si è reso conto che è stata una cosa forte. Ha spiegato che sono state le due corteggiatrici a volerlo, minacciando di dire di no. Lui ha voluto dimostrare che fingono dicendo che saranno un no ed effettivamente ha avuto ragione. Se Claudia alla fine si è seduta di nuovo sulla poltrona rossa, Giulia è andata via. In suo sostegno è arrivato un messaggio di Ursula Bennardo, che intanto prosegue la sua storia d’amore con Sossio: “Sei una piccola donna Giulia… Mai avere paura delle conseguenze, segui il tuo istinto poi se ci terrà davvero saprà riconquistarti”.

UeD, Giulia Cavaglia tornerà da Lorenzo: le anticipazioni

I complimenti di Ursula, giunti tramite Instagram, faranno senz’altro piacere a Giulia. Ma, se seguite le nostre anticipazioni di Uomini e Donne, saprete già che Giulia tornerà da Lorenzo e nell’ultima registrazione è anche andata a casa sua a Milano. Un passo importante che conferma ulteriormente la teoria del tronista, e cioè che la torinese non direbbe affatto di no se fosse lei la scelta. D’altronde, nelle scorse settimane lei stessa ha fornito un importante indizio sul suo reale coinvolgimento.