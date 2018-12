Sossio e Ursula oggi, lei sorprende su Instagram: le parole inaspettate

Sossio Aruta ce l’ha fatta: Ursula Bennardo ha ritrovato fiducia e serenità accanto a lui

Sossio e Ursula oggi sono più uniti che mai. I due hanno lasciato Uomini e Donne per dare una seconda possibilità alla loro storia fuori dagli studi e tutto procede per il verso giusto. Torneranno sicuramente al trono Over per raccontare cosa sta succedendo nelle loro vite, ma intanto non mancano indizi su Instagram. In questi giorni di feste natalizie sono stati insieme e hanno trascorso dei bei momenti in famiglia. A quanto pare, Sossio non sta commettendo alcun passo falso e di questo Ursula non può che essere felice. L’ex Cavaliere degli Over aveva giurato di essere realmente innamorato e che non aveva più intenzione di conoscere nessuna altra donna. Avrebbe lasciato il programma da solo, se Ursula non avesse più voluto stare con lui. E invece sappiamo bene come è andata a finire.

Sossio e Ursula oggi, lei innamorata su Instagram: “Ciò in cui credevo esiste”

Ursula ha creduto all’amore di Sossio, da quando sono usciti dallo studio insieme ha sempre dimostrato di essere convinta di volerlo fare. Ha creduto nei sentimenti che ha provato per lui e nelle sensazioni. Oggi Ursula è ancora più innamorata di prima di Sossio. Lo ha confermato con una chiara dedica d’amore su Instagram: “Ci sono periodi della vita che vanno dimenticati, altri che vanno vissuti… Quando il dolce ha sempre superato l’amaro bisogna continuare a mangiare finché non sparirà… @sossioarutaofficial quasi quasi ci stai riuscendo… Ciò in cui credevo esiste…”, con le ultime parole scritte in maiuscolo e un bel cuore finale. Ci eravamo accorti che anche lei ha sempre creduto in questo amore, i suoi gesti e le sue parole parlavano chiaro pure quando al centro dello studio diceva di voler frequentare altri uomini.

Sossio e Ursula stanno insieme: la storia d’amore procede a gonfie vele

Come abbiamo già accennato in apertura, Sossio e Ursula hanno festeggiato insieme il Natale. Sono stati giorni ricchi di emozione per loro e non hanno mancato di condividere alcuni momenti con i fan sui social. C’è stata un po’ di confusione prima di queste feste, quando Giuliana, ex Dama, ha deciso di dire la sua contro Sossio. Lui si è difeso sui social, ma anche Ursula ha preso le sue parti. Insomma, pare chiaro che oggi i due protagonisti di Uomini e Donne Over siano inseparabili: arriveranno davvero ai fiori d’arancio?