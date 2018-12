Uomini e Donne news, Ursula sorprende ancora su Sossio: “Confusa ma felice”

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula stanno ancora insieme? Le ultimissime da Instagram

Come procede la relazione tra Sossio e Ursula oggi? I due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e dare una seconda possibilità al loro rapporto. Qualcuno penserà che è l’ennesima possibilità non la seconda, ma d’altronde è dopo Temptation Island Vip che sembrava essere finita davvero. Non sono molto social, questo va detto, e infatti non è sempre facile rimanere aggiornati. Nei giorni scorsi però abbiamo saputo che Sossio ha firmato un contratto con una squadra di calcio in provincia di Taranto e si è avvicinato quindi a Ursula. Agli appassionati del trono Over questo non basta, vogliono sapere tutto e soprattutto sono curiosi di scoprire come andranno le cose tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, visto che si sono conosciuti e innamorati, e lasciati e riavvicinati, davanti alle telecamere.

Sossio e Ursula oggi, lei scrive su Instagram: “Sono agitata e confusa ma felice”

Poche ore fa sul suo profilo Instagram della Dama è apparsa una foto di Ursula e Sossio insieme mentre brindano. A cosa? Al loro futuro insieme sicuramente, e chissà forse a un matrimonio in arrivo. Insieme alla foto comunque sono arrivate anche queste parole di Ursula: “Un brindisi a chi come me sta facendo il rewind del 2018 per provare a rendere migliore il 2019… Questo 2018 per me è un anno particolare… Pieno di emozioni, novità, paure, gioie e dolori,sorrisi, pianti… Credo che sarà così fino all’ultimo giorno”. Eh sì, di sicuro è stato un anno intenso per lei e sappiamo tutti perché. Avranno anche tempo e modo di ripensare agli errori fatti nei mesi scorsi e che non dovranno ripetere nel nuovo anno, per vivere sereni e tranquilli. Ma occhio all’ultima frase scritta da Ursula su Instagram: “Sono agitata e confusa ma felice… Al momento è così”.

Sossio e Ursula stanno insieme: Temptation Island Vip è un lontano ricordo?

Probabilmente, ma non è certo, l’agitazione e la confusione di Ursula sono dovute alla non totale certezza del rapporto con Sossio. I sentimenti però sembrano essere ancora vivi. Lei ha provato a conoscere altri uomini, ma alla fine ha scelto ancora Sossio. Le possibilità di far funzionare questo rapporto sembrano esserci, adesso tocca solo a loro. Sossio ha dimostrato di essere un fidanzato presente, non mancano dediche d’amore fra loro sui social e lui ha fatto promesse importanti. Le prossime news di Uomini e Donne su Sossio e Ursula profumeranno di fiori d’arancio?