UeD, Gemma risorge. Ida e Roberta: esce finalmente l’amara verità

Gemma Galgani ‘resuscita’ nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, con la sua nuova conoscenza con Giovanni. Ormai da diverse puntate la dama torinese è stata nuovamente messa da parte nel programma di Maria De Filippi. Da grande protagonista, finisce ancora una volta per essere solo ‘un volto in più’ di cui parlare. Sono lontani i giorni in cui la redazione puntava esclusivamente su di lei per mandare avanti le puntate.

All’inizio di questa edizione, con la sua conoscenza con Maurizio Laudicini, Gemma era tornata al centro della scena. La situazione è poi di nuovo cambiata e oggi finalmente torna al centro studio. Arriva per Gemma un uomo per conoscerla, Antonio C., un 50enne. La Galgani appare estasiata da questo nuovo arrivo.

Uomini e Donne: Roberta vs Ida, David vs Tina

Maria De Filippi nota che Roberta Di Padua è abbastanza infastidita da quanto accaduto nel corso della puntata di ieri. La dama di Cassino è furiosa per gli attacchi ricevuti da Ida Platano:

“Sì, Maria io sono arrabbiata, pesantemente, perché lei racconta una versione non vera. A parte che non mi punti il dito, con me non lo fa nessuno. Stai calma Platano. Deve piantarla con sta storia che mi sono messa tra lei e Alessandro. Lei non c’era. Sei capace a fare un discorso logico? Allora l’ho fatto con Riccardo? Ti ricordo che lui era single nel parterre. Pensa alla famiglia di Alessandro che ti ha vista 20 giorni dopo qui”

Ida crede che Roberta continua a offenderla e a provocarla: “Sei tu che mi hai detto che mi devo vergognare, sei tu che mi stai giudicando”. Interviene Emanuela, ancora furiosa per via della conoscenza iniziata tra Marco Antonio e Roberta. Di Padua, però, la interrompe subito:

“Emanuela io davanti all’amore faccio un passo indietro. Non lo puoi tenere parcheggiato là. Ci vuoi uscire? Che vuoi fare? Io faccio un passo indietro! Sono proprio esausta. Non si alza nessuno Maria”

Emanuela, però, non se la sente ora giustamente di lasciare il programma con Marco Antonio: “Secondo te dopo che ha baciato te, io prendo ed esco con lui? Ma veramente? Dopo che lui ha scritto a te dopo che è stato con me?”

Arriva il momento per Ida di confrontarsi con i suoi corteggiatori. Va in onda l’esterna che ha fatto con David, il quale in studio si lascia andare a uno scontro con Tina Cipollari. “Ti commenti da sola. Sei maleducata e poco intelligente”, dichiara il corteggiatore cubano, portando l’opinionista a sbottare. Tina ritiene che il ragazzo sia un po’ troppo sicuro di sé e che si faccia dei complimenti da solo.

Al contrario, Ida si è divertita con lui e ammette di aver ricevuto da lui positività. L’ha trovato esagerato, ma allo stesso tempo carino. Tina, però, va avanti con i suoi attacchi, facendo notare i complimenti che ha fatto a Ida in esterna e che fa oggi in studio: “Mi ha colpito la sua bocca”. Maria lo difende: “Ma cosa c’è di male? Ha risposta alla mia domanda”.

L’opinionista, però, non ci sta, in quanto crede che David sia un po’ troppo arrogante e superficiale.

UeD, Ida e Roberta: ancora scontro, tra verità che escono fuori e momenti spiazzanti

L’attenzione torna di nuovo su Ida e Roberta, in quanto la prima inizia a piangere. Con questo si apre il discorso riguardante la reazione di Alessandro Vicinanza all’annuncio legato al trono della Platano. “Lui ha ripetuto che non si aspettava che ti saresti seduta lì”, fa sapere Maria, la quale però ammette di non aver letto la sua intervista.

A un certo punto, interviene Gianni Sperti, che spiazza tutti prendendo le difese di Roberta: “Con tutto il bene per Ida, però Roberta si sta solo difendendo. L’hai fatta passare con una poco di buono”. Il commento dell’opinionista lascia un po’ tutti perplessi, in quanto non si era mai espresso così contro la Platano, per cui ha sempre preso le difese andando contro chiunque.

Questa volta, però, Gianni ci tiene a difendere Roberta, la quale non smette di offendere Ida: “Sei un muro di ignoranza, con cui io faccio fatica a confrontarmi”. La Platano in lacrime si lascia poi andare a uno sfogo:

“Io so che in quella storia non ho sbagliato nulla. La tua opinione la puoi dare in un modo diverso. Tu la dai usando la cattiveria, perché sei cattiva dentro, questo è. Con me hai avuto sempre una cattiveria e un odio. Non capisco perché sono ignorante, secondo te. Io ho detto basta perché voglio bene a me stessa, mi aveva lasciata quattro volte. Da luglio lui non si sentiva più felice, ho cercato di recuperare. Ma io poi mi sono ritrovata a rincorrere il passato e non mi ci rimetto più. Oggi se tu dici basta, io faccio un passo indietro. Non è così Roberta, tu non lo sai. Siccome sono seduta qua, dà fastidio un po’ a tutti. Ma io sono sempre Ida, quella è stata seduta là per anni. Pure a te Roberta dà fastidio”

Sul caso legato ad Alessandro, Gianni prende le difese di Ida: “Se ti ha lasciata lui, che gliene fregava che hai fatto dopo?”. “Lei aveva cercato più volte di recuperare”, assicura intanto Maria.

“Per assurdo si attaccano ma sono così simili. Poi non vi sopportate e lo capisco. Sono due combattenti”, afferma Gianni, cercando di farle riappacificare. Quando interviene Tinì, ecco che Roberta Di Padua finalmente ammette, urlando, di provare ancora del rancore perché Ida le “ha portato via” Alessandro”. “Io non ti ho mai portato niente e nessuno, Alessandro non è voluto uscire da qua”, dichiara Ida.

“Hai vinto sempre tu Ida”, tuona alla fine Di Padua. E da qui si capisce che effettivamente la dama di Cassino nutre un certo rancore nei confronti della Platano. Non è più semplice pensare che entrambe potrebbero essere finite tra le braccia degli stessi uomini, ma sbagliati per entrambe? Per assurdo, le due faticano a dare le colpe a Riccardo e Alessandro, piuttosto preferiscono lottare tra loro.

Maria e Tina cercano di capire se Roberta vorrebbe frequentare di nuovo Alessandro, visto che è attualmente single. La dama, però, appare confusa per via del forte scontro che ha avuto con Ida. Le anticipazioni segnalano che Vicinanza torna e i due riprendono la loro conoscenza, ma non è tutto rose e fiori!