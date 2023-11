Uomini e Donne, Ida-Roberta: Maria serve il devasto. Chi la spunta

Le tensioni a Uomini e Donne si accendono nella puntata del 30 novembre 2023 quando Marco Antonio siede al centro studio con Emanuela e Roberta Di Padua. Dopo la registrazione precedente la dama di Cassino ha consigliato al cavaliere di prendersi del tempo, visto che la sua situazione attualmente è complicata. Nonostante ciò, i due si sono incontrati fuori dagli studi, davanti alle telecamere. Hanno poi trascorso la serata insieme, da soli, e tra loro sono scattati vari baci.

Ovviamente, scoppia una lite tra Emanuela e Roberta. “Lei può fare quello che vuole, è libera. Scelte di vita, come quella di inserirsi tra due persone”, tuona la prima. “Te lo dico per esperienza, se pensi che siete una coppia portatelo a casa. Io non ho amiche qui”, afferma Roberta. L’atteggiamento della dama di Cassino infastidite non poco la maggior parte dei telespettatori. Non è rispetto da portare a un’amica, ma a un’altra donna, fa notare il pubblico. Di certo, l’errore principale è quello commesso da Marco Antonio, che in pochissimo tempo si è già lasciato andare con Roberta.

“Da questo giochino io mi tiro fuori. Lei si è presa il suo trofeo, lui si è preso l’uscita con Roberta che tanto voleva, io mi prendo la ragione. Maria, è bastato così poco. Per fortuna in questo programma puoi vedere in pochissimo tempo le cose”

Il discorso di Emanuela riceve l’applauso da parte del pubblico, che la definisce una regina per come sta affrontando la situazione. Infatti, la dama si alza e torna a sedere al suo posto. Maria a UeD spiega il punto di vista di Emanuela a un Gianni che non riesce proprio a comprenderla: “Ma non metteva in discussione cosa provavano. Un po’ si era spaventata, ma non ha mai messo in dubbio i suoi sentimenti”.

“La verità è che non gli piaccio abbastanza, è finita. È la storia della mia vita, non vengo mai scelta. Allora fossimo usciti insieme saresti andato in discoteca a pomiciare con la prima che capita! Ho fatto benissimo. Bastava solo un po’ di tempo e di consapevolezza, è un mese che usciamo insieme”

Marco Antonio crede, però, di essere nella ragione, tanto che è convinto che sia stata proprio Emanuela a dargli la possibilità di uscire con Roberta e a baciarla, in quanto nelle scorse puntate lei era apparsa titubante e lui troppo avanti nella conoscenza. De Filippi interviene nuovamente, facendo riflettere Emanuela e colpendo Marco Antonio: “Non ti viene voglia di scrivere a Emanuela? Però ti viene voglia di scrivere a Roberta… e allora…”.

La dama non trattiene le lacrime. Tina le dà un consiglio e fa a pezzi Marco Antonio:

“Perché dovete sopravvalutare le persone? Dategli lo stesso valore che vi danno loro. Ma tu devi essere più sincero! Hai dei dubbi su di lei ed esci con un’altra? Ma dai! Ma Roberta ti piace un uomo così spiegato? Ma pensate un attimo. A me lui non piace per niente proprio”

Marco Antonio ammette di aver rivalutato Roberta dopo la loro uscita e, a questo punto, Emanuela pensa di essere stata una ruota di scorta. Questo perché inizialmente il cavaliere stava conoscendo Di Padua e poi la loro conoscenza si è interrotta perché lei l’ha deciso. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che il pubblico vedrà presto Marco Antonio chiudere la sua conoscenza con Roberta.

Uomini e Donne: Ida e Roberta, lo scontro è servito

La situazione si scalda quando Ida Platano entra e Maria De Filippi le chiede di dire la sua su Roberta e Marco Antonio. Subito la tronista si espone contro la dama di Cassino, che non se ne resta in silenzio. Secondo quest’ultima, Ida è rancorosa per quanto era accaduto in passato con Riccardo Guarnieri. “Maria facciamolo venire a Riccardo”, propone Roberta, punzecchiando la Platano e chiamandola con il suo cognome.

Maria, però, fa notare che attualmente Guarnieri risulta fidanzato. A questo punto, Ida si lascia andare a un duro rimprovero per la sua ex rivale, asfaltando sia lei che Marco Antonio:

“Io il rancore non lo porto a nessuno, sono qui e parlo. Me lo aspettavo il tuo atteggiamento. Tu sei così, ti piace… Non ti piace uno single. E chiamami Ida, non c’è bisogno che mi chiami Platano. Lei è rimasta sempre quella, dove vede una coppia si infila. Per quanto mi riguarda, Emanuela hai fatto benissimo. Tu sembravi gelosissimo, non poteva avvicinarsi a nessun uomo. Se eri innamorato, prendevi e te la portavi fuori”

Chiaramente Maria sapeva che avrebbe creato questo caos chiedendo a Ida di dire la sua. Una mossa che piace ai telespettatori, che si dividono in due schieramenti distinti e separanti. De Filippi dà poi ragione a Ida quando attacca Marco Antonio: “Quello che dice lei è che gli è passata velocemente”. A questo punto, Roberta prende la palla al balzo per far notare che la Platano è salita sul trono dopo poco tempo dalla rottura con Alessandro Vicinanza:

“Dopo un anno di fidanzamento sei qui, ma non ti vergogni? Ma tu dai ancora consigli sull’amore? E tu non soffri neanche un po’? Ma non ti vergogni neanche un po’ Ida Platano?”

Ida risponde a tono alle accuse pesanti di Roberta, spiegando il motivo per cui ha deciso di diventare la nuova tronista:

“Io non mi vergogno di niente, infatti sono qui e ci metto la faccia. Io non ho sbagliato nulla, non dico che ha sbagliato lui, ha fatto la sua scelta. Guarda che ti infili. Sei invidiosa. Sei una bugiarda. Non ti sopporto? L’ho sempre detto e lo dirò. Se io non posso parlare e dire la tua, ovvero che ti metti in mezzo, ci sono altri uomini single… Per me tornare a Uomini e Donne è stato un salvagente, non sto più a soffrire come in passato. Per me è un viaggio. Io sono risolta dentro, non ti preoccupare. Il passato è stato quello che è stato, sono stata anche in terapia. Non ho vergogna di niente. Tu puoi parlare di altro, come intrufolarsi nelle storie. Non continuare, stai calma, io non ti sto offendendo”

Ma in tutto questo caos nessuno riesce a spuntarla totalmente, per il pubblico. Ognuno di loro dà il peggio di sé, in questi scontri così pesanti. Questo si capisce dal fatto che il web è spaccato in due. Il pubblico è comunque felice di rivedere di nuovo movimento all’interno dello studio di Canale 5. Di sicuro chi esce meglio da tutta questa situazione è Emanuela, ma solo agli occhi del pubblico. Dal suo punto di vista, chiaramente, la dama non può essere felice. Marco Antonio, invece, non è più apprezzato dai telespettatori dopo quanto accaduto oggi.

Uomini e Donne: Barbara De Santi diverte Maria De Filippi

La puntata inizia con Barbara De Santi, che viene invitata da Maria De Filippi a sedere al centro studio. Qui c’è Edoardo che vuole parlarle e regalarle una rosa rossa. La scena diverte parecchio la conduttrice, in quanto la dama non vuole avere a che fare con questo cavaliere e non vorrebbe neanche sentirlo parlare. Ridendo Maria le chiede di ascoltarlo. “Un due di picche non è mai successo così”, ironizza De Filippi che non riesce a trattenere le risate.