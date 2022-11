UeD, ex dama si separa dall’ex tentatore: “Non farò più l’amore”

Un’ex dama di Uomini e Donne si è separata ed è lei stessa oggi a raccontare cos’è acacduto con l’ex tentatore di Temptation Island. Si tratta di Daniela Di Napoli, che dopo l’esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi ha sposato Emiliano De Cesaris, precisamente il 24 agosto 2021. Lui si fece conoscere al pubblico di Canale 5 nella seconda edizione del reality delle tentazioni. Si espose nel programma avvicinandosi ad Alessia Messina, che all’epoca formava una coppia con l’ex tronista Amedeo Andreozzi.

In una nuova intervista per DonnaSpia, Daniela Di Napoli del Trono Over si racconta dopo la separazione con l’ex tentatore. Ammette di aver capito una cosa nella vita ovvero che “il vero amore s’incontra una sola volta nella vita, e non è detto che sia per sempre”. L’ex dama spiega che a volte per diversi motivi non si può avere una storia. A questo punto, Daniela dichiara tutto l’amore che ha provato nei confronti di Emiliano.

“Così forte non ho mai amato e sono sicura che non succederà mai più. Lui era la mia anima gemella, era quello che si chiama amore e ti dico una cosa non farò mai più l’amore nella mia vita perché quando provi certe sensazione tutto quello che viene dopo non è paragonabile”

Non finisce qui, l’ex dama di UeD sente che dopo questa separazione non avrà più la possibilità di provare delle emozioni e dei sentimenti tanto forti. Questo si riverserà anche nell’intimità.

“Non so se mi sono spiegata bene. Capiterà che avrò altre relazioni. Ma quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che i corpi. E non ricapiterà mai più. Queste sono cose che se hai la fortuna le incontri una sola volta nella vita”

Oggi Daniela Di Napoli si sente “una donna fatta a pezzi” che è riuscita comunque a trovare “la forza di raccogliere e mette insieme”. Ora l’unica cosa a cui pensa l’ex dama del Trono Over è il suo presente: solo lei, i suoi figli e il suo lavoro. Di UeD sembra non avere un bel ricordo. Infatti, ammette che quando ripensa al periodo in cui ha partecipato al programma si fa sempre una domanda: “Quanto le persone fingono per avere un momento di gloria?”. La sua risposta è “tanto”. Daniela fa presente di essere stata comunque se stessa: “Spesso frenata, ma mai falsa”.

Se tornasse indietro la Di Napoli farebbe anche qualcosa di più nel dating show di Maria De Filippi. Pensa spesso a Riccardo Ravalli, l’ex cavaliere morto in un incidente stradale.

“Riccardo…il gigante buono. Penso spesso a lui sai. Quasi tutti i giorni e non ti nascondo che ogni tanto immagino di parlare con lui. Faccio discorsi tra me e lui su quanto è strana e breve la vita. E su quanto non sia stato giusto che se ne sia andato così presto. Lui era un’ anima bella”

Daniela Di Napoli ammette che non sta seguendo il programma attualmente e non risparmia Gemma Galgani: “Ognuno è quello che è. Una donna di una certa età che spara le ultime cartucce”.