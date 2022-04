UeD, Claudia Dionigi voce del popolo: che stangata al Trono Classico!

A parlare è Claudia Dionigi, ex corteggiatrice molto amata di Uomini e Donne che non ha sicuramente annoiato il pubblico di Canale 5. Insieme a Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia, ha portato avanti il suo percorso regalando sempre qualche colpo di scena. E per i telespettatori quelli sembrano tempi lontanissimi. Eppure, sono trascorsi solo tre anni da quando, insieme al suo Cobra, Claudia ha concluso il suo percorso nello show di Maria De Filippi. Il pubblico ha amato moltissimo la Dionigi, tutt’ora seguitissima sui social network. Alla fine è stata proprio lei a conquistare Lorenzo, con cui oggi forma una solidissima coppia.

Ma le dinamiche del Trono Classico, soprattutto in questa edizione del programma, non stanno appassionando particolarmente i telespettatori. Chi segue assiduamente il dating show non vede l’ora di ritrovare al centro studio i volti del Trono Over, per commentare e assistere ai vari colpi di scena. Certo, l’obbiettivo è trovare l’amore, ma essendo un programma televisivo c’è bisogno di quel pizzico di pepe in più. Ed è proprio quello che manca al percorso di Luca Salatino secondo Claudia Dionigi.

Probabilmente, il pensiero dell’ex corteggiatrice rispecchia un po’ ciò che pensano i telespettatori in questo momento. Innanzitutto, rivela il suo pensiero sulla scelta di Matteo Ranieri. A detta sua, avrebbe fatto bene a scegliere Valeria Cardone. Li vede molto simili e, pertanto, compatibili. Invece, Federica Aversano l’ha trovata “tanto donna” e ammette di non essere mai riuscita a immaginarla a fianco a Matteo.

Su Veronica Rimondi ancora non si sente di dire nulla, ma parla del Trono di Luca Salatino a Uomini e Donne. Lo trova un ragazzo simpaticissimo e crede che al momento ci siano “due possibili spiegazioni” per le ultime decisioni che preso. Improvvisamente, quando le sue conoscenze con Soraia e Lilli erano già ben avviate, ha fatto arrivare una nuova corteggiatrice Aurora. Secondo la Dionigi, Luca potrebbe aver escogitato qualcosa “per far svegliare le sue corteggiatrici”. Nel dettaglio, rivela:

“Io me ne sarei andata fossi in loro, proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci'”

Per quanto riguarda il ritorno di Riccardo Guarnieri (anche lui ha rilasciato una nuova intervista) nel Trono Over sicuramente c’è più azione. Claudia è rimasta sorpresa quando il cavaliere è tornato in studio. Si augura, però, che non torni con Ida: “A mio avviso, per entrambi non è più il momento di stare insieme”. Nonostante ciò, è curiosa di sapere cosa accadrà, sperando solo che “Riccardo non ricominci non le solite ‘tarantelle’“.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi oggi

Lorenzo e Claudia stanno provando a mettere su famiglia. Mentre il Riccardi sogna il maschietto, l’ex corteggiatrice immagina di avere una bella femminuccia. “Chissà quando accadrà”, afferma oggi la Dionigi. In questi tre anni, l’ex tronista le ha insegnato indubbiamente ad aprirsi di più, visto che lei rispetto a lui è sempre stata un po’ più fredda.

“Certo, la sua esuberanza ci sarà sempre: lo devi prendere così, o lo ami o lo odi, ma in ogni caso non ci si annoia mai con lui. Ha sempre la battuta pronta e ti strappa un sorriso anche se sei giù di morale”

A breve potrebbe arrivare la proposta di matrimonio per Claudia. Lorenzo sembra aver già in mente qualche idea e la Dionigi è sicura che “troverà il modo di non essere scontato”. Sa benissimo che il Riccardi la farà vergognare tantissimo. In realtà, lei sogna “un momento molto privato”.