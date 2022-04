Uomini e Donne, Riccardo: “Cosa c’è davvero con Ida e su Roberta…”

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne regalando un colpo di scena che in tanti aspettavano da tempo. Qui ha, ovviamente, rivisto la sua ex fidanzata Ida Platano. Entrambi non sono riusciti a ritrovare l’amore dopo la loro turbolenta storia d’amore. Hanno avuto delle conoscenze, il cavaliere tarantino aveva anche lasciato il programma insieme a Roberta Di Padua. Ma sembra che nessuno sia ancora riuscito a entrare realmente nei cuori di Ida e Riccardo. Ora a parlare di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane ci pensa il Guarnieri.

In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, il cavaliere 44enne ammette di averci un po’ di tempo a essere pronto per tornare in studio. Fino a qualche tempo fa, non se la sentiva di fare il suo ritorno, soprattutto a causa di quanto accaduto lo scorso anno. Si è distaccato da tutto, anche dai social, chiudendosi per un anno e ora è tornato alla sua vita di sempre. Riccardo Guarnieri sentiva il bisogno di liberarsi dal meccanismo che gira intorno a un programma tv, con il pubblico che commenta e giudica.

Il ballo chiarificatore con Ida Platano è stato molto importante per il suo ritorno. Riccardo conferma che gli ha fatto molto piacere ballare con lei e chiacchierarci “anche per poco”. Dalla fine della loro storia d’amore a Uomini e Donne è passato molto tempo “ed era giusto avere un piccolo chiarimento”. Nel rivederla si è sentito sereno e crede che questo riavvicinamento con lei “sia stata la cosa giusta”. Detto ciò, chiarisce l’attuale rapporto.

“Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”

Potrebbe così nascere un’amicizia tra Riccardo e Ida. Per lui sarebbe “la cosa più giusta e bella rimanere amici”, anche se ora come ora non saprebbe dire se mai accadrà. Confessa di essersi emozionato durante il loro ballo e anche un po’ commosso. Le lacrime della Platano sono state più evidenti, ma in effetti il cavaliere era apparso abbastanza colpito dalla situazione, sebbene abbia cercato di non darlo a vedere. Ma cosa si sono detti?

Riccardo ha chiesta a Ida come stesse il figlio Samuele. Poi hanno parlato del percorso di lei all’interno del programma.

“Ho notato che continua a correre dietro a un qualcosa che non riesce a trovare ma che, giustamente, pretende… quindi le ho consigliato di lasciar perdere ogni tanto: se vede che un uomo che frequenta non le dà ciò che vuole dovrebbe mollare subito la presa, perché c’è un mondo che è pieno di persone”

Scherzando, il Guarnieri le ha anche fatto notare che, “dopo aver toccato il cielo con un dito” con lui, capisce che sia difficile per lei trovare un altro fidanzato. A questo punto, dell’intervista chiarisce ancora una volta.

“Sa, dopo quel ballo è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle. Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa”

Riccardo non sa cosa ne pensa, invece, Ida. Infatti, vorrebbe farci una chiacchierata per capire cosa le frulla in testa: “Mi piacerebbe confrontarmi serenamente con lei”. In questo anno non l’ha mai chiamata perché, guardando il programma da casa, non sempre gli è piaciuto ciò che è stato detto sul suo conto: “Ma poi rivederla, riguardarla negli occhi… è stato tutto diverso”. In studio e da casa, però, c’è come l’impressione che tra loro stia invece per scoppiare di nuovo la scintilla!

Restando in tema telefonate, il Guarnieri torna a parlare di Roberta Di Padua. Quest’ultima, di recente, ha fatto sapere ai suoi fan di aver ricevuto una chiamata dal cavaliere, con cui c’è stato un chiarimento. Riccardo conferma, raccontando di averla contattata quando ha saputo che aveva contratto il Covid per sapere come stesse. Ma la loro “è stata una telefonata d’affetto, nulla di più”.

Per quanto riguarda le nuove conoscenze che farà a UeD, Riccardo non nega che gli piacerebbe riprovare ciò che ha provato con Ida, già dai primi momenti. Proprio per questo ha già chiuso la conoscenza con Gloria. Il consiglio che ha dato a Ida vale anche per se stesso: sa quello che vuole e se la persona che frequenta non è in grado di darglielo tronca subito. Nei suoi sogni c’è ancora quello di crearsi una famiglia e avere, appunto, un figlio.