Verissimo, Lorenzo-Claudia e Cerioli-Arianna di UeD da urlo: figlio in arrivo

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, assieme ad Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, sono stati ospiti di Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 5 febbraio 2022. Le due coppie sono sbocciate a Uomini e Donne e sono tra le più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi. Sono considerate il volto pulito del dating show, facendo da contraltare a personaggi transitati in trasmissione che si sono poi rivelati essere soltanto persone in cerca di visibilità. Innanzi alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, Lorenzo, Andrea, Arianna e Claudia hanno raccontato il loro amore. Non solo: sono stati anche protagonisti di importanti annunci.

I primi a rompere il silenzio sono stati Claudia e Lorenzo che hanno annunciato che stanno provando ad avere un figlio. Incalzati sul tema dalla conduttrice, hanno ammesso candidamente: “È ciò che stiamo provando a fare ora”. “Lei è una persona che mi ha cambiato tanto ma in meglio. Noi siamo cresciuti tanto anche lavorativamente, col tempo siamo diventati una cosa unica, condividiamo tanto”, ha aggiunto Riccardi.

A far eco alla coppia ci sono stati Cerioli e Arianna. Anche l’ex tronista ha dichiarato che nei suoi progetti futuri, e in quelli della compagna, c’è la volontà di mettere su famiglia. Un figlio è un “coronamento” della relazione. A differenza di Riccardi e della Dionigi non hanno però detto che stanno cercando un bebè in questo momento

Capitolo gelosia: quando Silvia Toffanin ha tirato fuori il tema, cercando di capire chi tra i/le quattro fosse il più geloso/gelosa, tutti hanno guardato Andrea, ridendo. Cerioli ha sorriso a sua volta. “I primi mesetti sì, ora va molto meglio”, ha spiegato, aggiungendo che all’inizio della love story non aveva ancora tutta quella sicurezza che ha poi acquisito con il tempo. Sicurezza che gli ha anche permesso di tenere a bada la gelosia.

Infine la padrona di casa di Verissimo ha chiesto ai due ‘cavalieri’ di fare una dedica spontanea alle rispettive fidanzate. Il primo a prendere parola è stato l’ex tronista bolognese, che ha riservato delle dolcezze intense alla compagna: “Vedo in Arianna la donna che sarà la madre dei miei figli, senza di lei mi sento perso, sono profondamento innamorato”.

Dopodiché è stato il turno di Riccardi che ha ribadito di non vedere l’ora di diventare padre. “Non vedo l’ora di diventare papà, Claudia mi mette in tranquillità come mai nessuna, mi dà fiducia. Io non vedo l’ora che lei diventi la madre dei miei figli, voglio vedere un marmocchio che gira per casa”.

Uomini e Donne, il percorso di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono scelti a Uomini e Donne tre anni fa. Prima di diventare tronista, il giovane ha vissuto due esperienze da corteggiatore, provando a far breccia prima nel cuore di Ludovica Valli, poi in quello di Sara Effi Fella. In entrambi i casi non andò benissimo. Poi l’ascesa al trono e l’incontro con la Dionigi: così ebbe inizio la favola.