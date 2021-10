Uomini e Donne, è flop tronisti: non convincono più, cosa sta succedendo

Sembra che anche questa edizione di Uomini e Donne non veda affatto al centro della scena i tronisti e i corteggiatori. Non è più così da tempo. Il pubblico di Canale 5 apprezza di gran lunga assistere ai confronti tra dame e cavalieri, piuttosto che ai percorsi dei più giovani. Cosa sta accadendo nello show di Maria De Filippi? Nulla da dire per il Trono Over, che può anche non essere apprezzato completamente, ma comunque riesce sempre ad attirare l’interesse e a far schierare i telespettatori.

Il problema riguarda il Trono Classico. Facendo un giro sui social quando sono al centro dello studio i tronisti si leggono commenti tipo: “I tronisti peggio di Tinì, ormai non si vedono e si sentono”, “Onestamente i loro troni sono davvero noiosi”, “Non esistono più i tronisti di una volta”. Queste sono solo alcune delle opinioni che il pubblico dà sui volti più giovani del programma. Negli anni qualcosa è indubbiamente cambiato e questo è un qualcosa che non si poteva evitare.

I giovani che siedono sui Troni sono cambiati o forse le aspettative dei telespettatori sono troppo legati ai ricordi delle edizioni passate? Andrebbero semplicemente apprezzati nella loro semplicità senza trovare per forza l’ago nel pagliaio? Le dinamiche di un tempo non ci sono più, complice anche la pandemia del Covid-19. Questo è sicuramente un fatto che non può essere sottolineato. A detta di molti, ora i corteggiatori e i tronisti sarebbero troppo impegnati a crearsi un futuro sui social network. Mentre una volta, oltre a cercare l’amore, i ragazzi cercavano notorietà soprattutto nel mondo del piccolo schermo.

Ora il discorso è più incentrato su Instagram, perché siamo in una nuova epoca. Non c’è più l’interesse di creare delle dinamiche forti e accese, ma solo quello di dimostrare al pubblico che si è veri e i classici ragazzi della porta accanto. Una volta si tendeva a creare il personaggio, che seppur criticato entrava nel cuore dei telespettatori.

Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio. C’è da sottolineare che Andrea Nicole a Uomini e Donne sta generando il successo sperato, perché c’è tanta curiosità. Ma per quanto riguarda gli altri tre tronisti la situazione è ben diversa. Ma già nelle altre recenti edizioni il discorso era molto simile.

I tronisti potrebbero anche piacere, prendendo come esempio Roberta, però il pubblico ha bisogno di ricevere delle scosse e di assistere ai grandi colpi di scena. Proprio per questo, si attende con ansia la puntata in cui Maria manda a casa Joele Milan, pare dopo averlo ‘smascherato’.

Si può dire che nella passata edizione un tronista è riuscito a colpire nel segno e ancora oggi è amato. Si tratta di Giacomo Czerny, che sebbene non abbia creato troppe dinamiche è riuscito con Martina Grado a conquistare il telespettatore, puntata dopo puntata.

“Io non ricordo a momenti i nomi dei tronisti figuriamoci quelli delle corteggiatrici”, si legge ancora sui social. Ora il pubblico di Canale 5 attende di scoprire chi prenderà i posti di Joele e Matteo (quest’ultimo ha già fatto la sua scelta).