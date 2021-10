UeD anticipazioni, Joele mandato via: ecco quando va in onda la puntata

C’è tanta attesa da parte del pubblico per la puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi manda via Joele Milan. Ogni giorno, i telespettatori sperano che sia il pomeriggio giusto per assistere a questo importante momento, ma non accade mai. Sui social network, in molti si lamentano del fatto che ancora tale momento non è andato in onda. Infatti, qualcuno ipotizza addirittura che sia una fake news. In realtà, così non è. Bisognerà solo attendere ancora qualche giorno prima di assistere all’episodio in questione.

Oggi sta andando in onda una nuova registrazione, ma non è quella in cui il giovane tronista interrompe il suo trono. Dunque, per ora il pubblico deve mettersi l’anima in pace. Dalle anticipazioni si sa che si tratta della registrazione successiva a quella che ha iniziato ad andare in onda oggi. Dunque, tenendo conto di ciò che è stato trasmesso nei giorni scorsi, dovrebbero ancora trascorrere altri due o tre giorni.

Considerando che lunedì non andrà in onda come di consueto, visto che prenderà il suo posto una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi – che subisce questo ‘trasferimento’ nella programmazione -, i telespettatori dovranno ancora attendere giovedì e venerdì della prossima settimana. Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di assistere alla sfuriata di Maria contro Joele Milan.

Ma cos’è accaduto nel corso di questa importante registrazione che ancora deve andare in onda? La redazione ha ascoltato una conversazione avvenuta tra Joele e la corteggiatrice Ilaria Melis, durante un ballo. Inconsapevole del fatto di poter essere sentito di qualcuno, il ragazzo avrebbe svelato il suo presunto piano, che va contro le regole del programma di Canale 5.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni di UeD segnalano che Joele avrebbe chiesto a Ilaria di accettare la richiesta di amicizia su Instagram del suo migliore amico. In questo modo, avrebbero potuto iniziare a sentirsi lontano dagli occhi della redazione, mantenendo il tutto segreto. Sembra che il tronista volesse instaurare un rapporto fuori dallo studio, cercando di portare comunque avanti il suo percorso.

Non è possibile per tronisti e corteggiatori, da sempre, sentirsi e vedersi senza avere il consenso della redazione. A parlare e a spiegare i dettagli di quanto accaduto ci ha pensato subito dopo Ilaria Melis, in una lunga intervista. La ormai ex corteggiatrice è convinta che il tutto sia stato frainteso. Non crede che Joele volesse in alcun modo prendere in giro la trasmissione che l’ha accolto.