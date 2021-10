Verissimo e Amici non vanno in onda domenica 10 ottobre: quando tornano

Verissimo e Amici di Maria De Filippi non andranno in onda domenica 10 ottobre 2021. Un cambio di programmazione deciso da Mediaset oggi, e non sarebbe potuto essere altrimenti vista la motivazione. Canale 5 subirà una variazione del palinsesto dopo aver trovato la formula vincente. Dopo mesi, forse anni, in cui lo share della rete ammiraglia Mediaset non riusciva a superare quello della concorrenza, grazie a Silvia Toffanin e Maria De Filippi così non è più. Barbara d’Urso è stata messa in panchina nel giorno festivo per fare spazio alle due colleghe, e questa scelta si è rivelata vincente.

In un primo momento Amici avrebbe dovuto sostituire Scene da un matrimonio solo per un paio di settimane, ma gli ascolti hanno convinto Mediaset a confermare la De Filippi nella domenica. Questa settimana non sarà così, in serata è arrivato il comunicato in cui è stata spiegata la variazione di programmazione. Il motivo? L’impegno della Nazionale Italiana di calcio nella Nation League. Gli Azzurri affronteranno la finale per il terzo e il quarto posto domenica (dopo aver perso ieri sera contro la Spagna), in diretta dalle ore 15. Così Canale 5 ha deciso di non costringere il pubblico a scegliere tra la partita e i due programmi, che sono molto amati e seguiti.

Domenica 10 ottobre andranno in onda le soap opera di Canale 5: Beautiful, Una Vita e Love is in the Air. Dopo tre nuovi episodi delle soap andrà in onda il film Inga Lindstrom – Nella tua vita. Quando tornano in onda Amici e Verissimo? Ebbene, non è stata presa la stessa decisione per entrambi i programmi.

La nuova puntata di Amici 21, che è stata registrata oggi – qui tutte le anticipazioni-, si sposterà a lunedì 11 ottobre 2021 al posto di Uomini e Donne. Appuntamento quindi alle 14,45 su Canale 5 e di sicuro la puntata occuperà anche la fascia oraria destinata al daytime. Ciò che non andrà in onda lunedì, qualora non dovesse bastare il tempo, si vedrà nel daytime di martedì. Amici tornerà regolarmente in onda di domenica a partire dal 17 ottobre.

Diverso il discorso per il programma della Toffanin: Verissimo tornerà la prossima settimana di domenica. Salta completamente quindi il secondo appuntamento del weekend con le interviste di Silvia. Questa settimana ci sarà solo la puntata di sabato 9 ottobre, per tornare poi direttamente il prossimo weekend.