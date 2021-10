UeD anticipazioni, Matteo ha scelto Noemi: lacrime in studio

Inaspettatamente, il giovane tronista sorprende tutti e decide di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice che l’ha profondamente colpito: anche una coppia over va via

Arrivano belle notizie dalle anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione avvenuta oggi, domenica 10 ottobre. Ebbene, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta! Il momento è arrivato in modo improvviso e per tutti è stata una grande sorpresa, soprattutto per Noemi: ha scelto lei! In una recente intervista sul Magazine del programma, il tronista aveva già fatto presente che con la corteggiatrice è subito scattata la scintilla. Ed ecco che ora è arrivato il momento per lui di viversi questa storia lontano dalle telecamere.

Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, Matteo ha innanzitutto eliminato le altre due corteggiatrici, Francesca e Valentina. Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna del tronista con Noemi e dopo c’è stata la sorpresa. Fioravanti non è riuscito a trattenere le lacrime e così ha deciso di fare la sua scelta in anticipo, consigliato da Raffaella Mennoia. Come aveva anticipato sui social, quest’ultima è stata presente in studio per presentare il suo nuovo libro.

La corteggiatrice, con i suoi capelli ricci e lo sguardo sincero, ha subito colpito l’interesse di Matteo. Al contrario del suo collega Joele Milan, il quale ha concluso il suo percorso pare dopo essere stato smascherato, Fioravanti può dirsi ora soddisfatto e felice. Sembra, infatti, che Noemi abbia risposto con un bel sì! Infatti, le anticipazioni di UeD segnalano che non sono mancati di certo i petali rossi.

Non si sa molto su Noemi, la scelta di Matteo. Non sono uscite fuori molte informazioni sul suo conto, fatta eccezione per il cognome che è Baratto. Inoltre, si sa che è della Campania e che spesso fa posa come modella per dei servizi fotografici. Ora non resta che attendere per assistere a questo magico momento, che sicuramente emozionerà i telespettatori!

Al momento, non è uscito fuori se Isabella Ricci sia rientrata oppure no nel parterre. La sua assenza durante la registrazione di ieri sta preoccupando non poco i suoi numerosi fan. Nel frattempo, arrivano anche belle notizie per dame e cavalieri. Sempre oggi pomeriggio, due partecipanti hanno lasciato il programma per vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Ebbene, il cavaliere Antonio si è dichiarato innamorato di Angela. I due hanno così deciso di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi, che ha dedicato anche a loro un momento speciale con tanto di petali rossi.