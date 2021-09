Raffaella Mennoia, il libro sul dietro le quinte di UeD: tutti i dettagli

Raffaella Mennoia ha scritto un libro sul dietro le quinte di Uomini e Donne. Si tratta di un romanzo, per cui non bisogna aspettarsi veri e propri retroscena con tanto di nomi e cognomi di tronisti e corteggiatori. Di sicuro però il romanzo si basa su fatti che ha visto con i suoi occhi e ascoltati con le sue orecchie. Non è la prima volta che qualcuno della redazione di Maria De Filippi scrive un romanzo basandosi sui retroscena dei programmi più amati. Anche Luca Zanforlin ha scritto un romanzo sui ragazzi di Amici, e qualche spettatore è riuscito anche a riconoscere nei protagonisti della storia l’alunno a cui si ispirava.

Succederà lo stesso con il libro di Raffaella Mennoia su Uomini e Donne? Forse sì, lei stessa ha invitato i suoi fan a indovinare e riconoscere. L’autrice di Maria De Filippi ha postato la copertina del libro su Instagram poche ore fa e si è detta molto emozionata. Così tanto emozionata che vorrebbe già condividere il finale della storia con chi la segue, ma non vuole rovinare la sorpresa. Inutile dire che si tratta di un libro interessante per gli amanti di Uomini e Donne. Eh sì, perché chi più di Raffaella sa cosa succede dietro le quinte del programma?

Nel suo annuncio dell’uscita del libro, infatti, Raffaella ha parlato di una storia raccontata da una prospettiva diversa e particolare, ovvero la sua. Di una persona che vive dietro le quinte del programma televisivo in cui si cerca l’amore: “Chissà se leggendolo penserete a qualcuno”, ha aggiunto. Insomma, è chiaro che sebbene il romanzo parli di personaggi inventati questi personaggi si ispirano a veri tronisti e veri corteggiatori o vere corteggiatrici che sono passati nel programma.

Il libro di Raffaella Mennoia si chiama Cupido spostati, è in uscita il 21 ottobre ma è già disponibile in pre-order. Un romanzo di 224 pagine edito da Vallardi, sarà disponibile in versione cartacea al prezzo di 16,90 euro oppure in ebook a 11,99 euro. Sulla copertina c’è un granchio ma con il corpo a forma di cuore.