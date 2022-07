UeD anticipazioni: torna ex cavaliere molto amato? Due conferme

Nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del dating show di Maria De Filippi per quanto riguarda il Trono Over

Sicuramente Marcello Messina è uno dei volti delle ultime edizioni di Uomini e Donne più amati. Ci sono, in realtà, spesso stati dubbi sulla sua sincerità, palesati soprattutto da Gianni Sperti, Tina Cipollari, Armando Incarnato e Ida Platano. Alla fine, con la parrucchiera di Brescia è arrivata la pace, dopo tanti battibecchi. E nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi, Ida e Marcello potrebbero ritrovarsi nello studio di Canale 5. Infatti, arriva un’indiscrezione che vede l’ex cavaliere tanto amato dal pubblico fare ritorno del parterre del Trono Over.

A lanciare questa anticipazione è Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Uominiedonneclassicoeover. “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)”, queste le parole che sicuramente faranno felici i fan. Sono tantissimi coloro che, nonostante i sospetti che giravano intorno alla figura di Marcello, hanno continuato a sostenerlo. Ancora oggi molti telespettatori continuano a seguirlo con affetto e ora che è di nuovo single la speranza di rivederlo nel dating show di Canale 5 si riaccende.

Marcello Messina ha annunciato che la sua storia con Viviana è giunta al termine, lo scorso mese di giugno. L’ex cavaliere tanto amato dai telespettatori ha lasciato il programma proprio per viversi questa relazione nata all’improvviso. Per lui c’è stato un colpo di fulmine, fuori dagli studi televisivi. Per tale motivo, ne ha parlato con la redazione e ha così rivelato la sua decisione di lasciare il programma per conoscere Viviana, che non faceva appunto parte della trasmissione.

Sembrava che Marcello avesse finalmente trovato l’amore e la felicità, che da tempo cercava. Ma tra loro non è andata. Sarà davvero pronto a tornare sotto le luci dei riflettori? Indubbiamente la sua presenza nel parterre del Trono Over agiterebbe un po’ gli animi.

Uomini e Donne: anticipazioni Trono Over nuova edizione

Si avvicina il momento delle registrazioni. Verranno svelate le identità dei tronisti della nuova edizione, ma anche i ritorni nei parterre. Attualmente, inutile dirlo, il Trono Over sta appassionando i telespettatori molto di più rispetto al Classico. C’è sicuramente tanta curiosità di scoprire i nomi dei tronisti, però il pubblico non vede soprattutto l’ora di scoprire cosa avranno da raccontare nei prossimi mesi dame e cavalieri.

Tra le varie anticipazioni, Pugnaloni (esperto del mondo di UeD) oggi rivela che “molto probabilmente” continueranno a far parte dei parterre Daniela Manganaro e Fabio Nova. Quest’ultimo ha fatto parecchio discutere, scatenando anche la furia di Tina, e Maria potrebbe puntare di nuovo su di lui per animare lo studio.