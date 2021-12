Uomini e Donne, Marcello presenta la fidanzata sui social: come prosegue

Marcello Messina ha presentato la fidanzata Viviana sui social. Ieri sera i due erano insieme e hanno finalmente potuto mostrarsi insieme su Instagram. La puntata in cui lui ha lasciato il programma è andata in onda negli ultimi giorni e solo dopo Marcello avrebbe potuto aggiornare i suoi follower. Stavolta ha dovuto aspettare non solo la messa in onda del suo abbandono, ma pure l’intervista su Uomini e Donne Magazine. Ieri mattina è stato svelato chi è la fidanzata di Marcello proprio dalla rivista ufficiale del programma, mentre lui sui social aveva tenuto a bada i fan spiegando che presto l’avrebbero conosciuta.

Quel momento è arrivato. Nonostante tutti ormai sappiano che si chiama Viviana, conoscono il suo volto e sanno che fa l’oculista, molti erano curiosi anche di vederli insieme su Instagram. Di entrare nella loro quotidianità, insomma, una cosa molto amata da chi si affeziona alle coppie nate in televisione. Questa coppia non è propriamente nata a Uomini e Donne, ma Marcello è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico quindi in tanti aspettavano questo momento. E finalmente è arrivato.

Ieri sera Marcello e Viviana sono apparsi insieme su Instagram. Il torinese ha scherzato con la sua nuova dolce metà, ha provato a spiegare come sono le loro serate insieme. In un primo momento ha detto che in realtà non hanno passato molte serate insieme, ma forse intendeva serate fuori. Nelle stories su Instagram infatti erano a casa e stavano vedendo il Grande Fratello Vip, visto che in sottofondo c’era la voce di Alfonso Signorini. Marcello si è accorto di aver sbagliato a dire che non hanno trascorso molte serate insieme: “In realtà tutti i giorni”, ha detto. Quindi ha giocato con Viviana: “Non c’è una sera in cui mi lasci solo. Perché non mi lasci solo?”.

I due sembravano spensierati e sereni, anche se la fidanzata di Marcello ha preferito non parlare. La sua prima apparizione ufficiale dunque è avvenuta in silenzio, non ha fatto sentire la sua voce. Messina ha ironizzato su questo, dicendo che non fa sentire la sua voce ma basta lo sguardo della donna a fulminare. Il video si è interrotto mentre Marcello dava un bacio alla sua Viviana. Insomma, tutto prosegue a gonfie vele tra Marcello e la nuova fidanzata dopo Uomini e Donne.