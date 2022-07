La nuova edizione di Uomini e Donne inizierà ad andare in onda da settembre, come ogni anno, tra il 12 e il 19 settembre 2022. Non è tutto, perché oggi escono le anticipazioni su quando verranno svolte le prime registrazioni della prossima stagione. Il profilo di Lorenzo Pugnaloni, Uominiedonneclassicoeover, rilascia le prime news al riguardo, parlando anche dei nuovi tronisti. Il programma continuerà, ovviamente, a puntare sul Trono Classico e sul Trono Over.

C’è già qualche indiscrezione legata ai protagonisti che siederanno nei parterre di dame e cavaliere. Per quanto riguarda i tronisti, ancora non si sa quali saranno volti che avranno l’opportunità di cercare l’amore nello show di Maria De Filippi. C’è la possibilità, attualmente, che a settembre arrivino persone completamente sconosciute nel mondo della televisione. “È possibile che i tronisti saranno tutti e 4 volti sconosciuti”, questo ciò che riporta una delle prime notizie sulla prossima edizione di UeD.

I volti, invece, già noti sul piccolo schermo, ovvero ex corteggiatori o corteggiatrici, dovrebbero arrivare nel corso dei mesi e non da subito. Per avere delle certezze al riguardo è necessario attendere le anticipazioni delle prime registrazioni. Ma quando registreranno le nuove puntate della prossima edizione del programma di Maria De Filippi? A dare delle news su questo punto ci pensa sempre Pugnaloni, attraverso il seguitissimo profilo Instagram che segue le vicende legate al dating show di Canale 5.

Le date delle primissime registrazioni dovrebbero essere 24/25 o 29/30 agosto 2022. Manca poco meno di due mesi prima di poter arrivare alla fine dell’estate, quando solitamente vengono registrate le puntate. E anche per avere le prime anticipazioni di questa edizione bisognerà attendere. Sicuramente l’attesa, questa estate 2022, si è fatta sentire di più rispetto agli anni passati.

Temptation Island riusciva a tenere il pubblico di Canale 5 impegnato nella pausa estiva. Ma quest’anno i vertici di Mediaset hanno deciso di non mandare in onda il reality delle tentazioni nelle calde serate estive. Come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, non si tratta di un addio definitivo per il programma dove le coppie mettono alla prova il loro amore in due villaggi separati.

Intanto, si pensa alla versione Vip del celebre e seguitissimo dating show. Dovrebbe sbarcare nella prima serata questa nuova faccia del programma, a marzo 2023, secondo quanto riporta in queste ore Amedeo Venza. Non resta che attendere, anche in questo caso, per scoprire chi saranno i protagonisti.