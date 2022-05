Non è andata come sperato fra lui e la donna per la quale ha lasciato la trasmissione: l’ex Cavaliere parla della rottura

Marcello Messina è di nuovo single: tornerà a Uomini e Donne? Appena un ex protagonista del Trono Over termina una relazione il pubblico si domanda se tornerà in scena nello studio di Maria De Filippi. Soprattutto quando si tratta di un protagonista che è piaciuto tanto al pubblico, e di sicuro è il caso di Marcello. Era fidanzato con Viviana, una donna conosciuta mentre era ancora nel parterre di Uomini e Donne ed è per lei che ha lasciato il programma. I fan erano comunque felici per lui, pur non vedendolo più in trasmissione. Ora però le cose sono cambiate: Marcello Messina e Viviana si sono lasciati.

L’ex Cavaliere ha parlato della fine della sua relazione in una intervista per Piùdonna. Ha spiegato di aver vissuto con lei una storia molto intensa alla quale si è dedicato molto dopo il programma. Purtroppo però c’è stata la rottura tra Marcello e Viviana: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto”. A proposito dei motivi ha aggiunto che molto probabilmente è dipeso tutto dalla mancanza di compatibilità di caratteri. Sono stati insieme sei mesi e sono stati sufficienti per capire che non sarebbe durata per sempre tra loro.

Dunque hanno capito che le loro strade dovevano dividersi, ma non mancano le sensazioni spiacevoli che lascia la fine di una storia. Marcello è deluso per la rottura con Viviana, per questo sente di non essere già pronto per nuove conoscenze:

“In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questo rapporto, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro poi il tempo farà il resto”

Se gli dovessero chiedere di rientrare in gioco su Canale 5 forse direbbe di no, oggi come oggi, proprio perché non è ancora pronto. Tuttavia la stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione e le luci dello studio si riaccenderanno a settembre. Tra qualche mese le cose potrebbero essere diverse: Marcello tornerà a Uomini e Donne a settembre? Per il momento lui si è espresso così sulla possibilità di un ritorno:

“Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti. Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali ‘attacchi’ di altre persone a spaventarmi. La vita continua… Non ti aspetta… Sei solo tu a decidere di viverla veramente e di questo ne sono cosciente”

Marcello Messina parla del ritorno di Riccardo e Ida a Uomini e Donne

In attesa di scoprire se ci sarà o meno il ritorno di Marcello a Uomini e Donne, nella stessa intervista si è espresso anche su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Cosa pensa del riavvicinamento fra i due? Questa la sua risposta: