UeD anticipazioni: chi è tornato e chi no, tronisti e primi scontri

Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate. Ieri, martedì 24 agosto, e oggi, mercoledì 25 agosto, sono state registrate le prime puntate della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. E, ovviamente, sono spuntate fuori le anticipazioni. Arrivano i nuovi tronisti, in tutto quattro. E, intanto, ci si domanda chi tra dame e cavalieri storici è presente nei due parterre. Attraverso le foto condivise dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, si può comprendere quali sono i volti che il pubblico di Canale 5 rivedrà dal prossimo 13 settembre.

Immancabile Gemma Galgani, che fa il suo ritorno nello studio di Canale 5 con una grande novità: ha rifatto il seno. La dama torinese è pronta a rimettersi in gioco e, ovviamente, il primo scontro vede proprio lei protagonista, insieme a Tina Cipollari. Presenti nel parterre anche Ida Platano e Isabella Ricci. All’appello non mancano Biagio e Armando Incarnato.

Anche Isabella e Biagio pare siano protagonisti, oltre Gemma, di alcuni scontri all’interno dello studio. Intanto, Ida esce con due ragazzi e con uno di loro nasce già una piccola discussione. Nessuna traccia per ora di Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Non solo, Riccardo Guarnieri sembra non essere presente in questa nuova edizione e neanche Barbara De Santi.

Sicuramente potranno unirsi ai loro colleghi nel corso delle prossime registrazioni. Nel frattempo, fanno il loro ingresso nuovi volti, che i telespettatori conosceranno tra qualche settimana. Ed ecco che approdano nello studio di Canale 5 i nuovi tronisti di questa edizione. Un trono è riservato ad Andrea Nicole, la prima tronista trans.

Vi è poi il giovane Joele Milan di 26 anni, originario di Venezia. In queste ore spunta fuori il nome Matteo, sempre secondo quanto scrive Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Non si sa, però, altro al momento. La quarta dovrebbe essere Giulietta, originaria di Catania.

Proprio oggi sono arrivate due notizie di Uomini e Donne che hanno fatto discutere. Sophie Codegoni ha ufficializzato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, mentre Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno confermato la rottura.

Dopo var indizi, i fan hanno ricevuto la notizia sulla fine della love story proprio dai due diretti interessati. Nei giorni scorsi, Massimiliano e Vanessa non erano più apparsi insieme sui social, generando non pochi sospetti, che oggi si sono rivelati reali.