Uomini e Donne, Massimiliano: “Con Vanessa è finita. E sul GF vip…”

Dopo giorni di silenzio, Massimiliano Mollicone è tornato a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore in alcune Instagram stories, dove ha fatto due importanti annunci. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto quindi di rompere il silenzio e di annunciare pubblicamente la rottura della sua love story con Vanessa.

Erano già settimane che si rincorrevano i rumors circa l’allontanamento della coppia. Massimiliano ha voluto fare chiarezza e ammettere la fine della storia che aveva fatto sognare i fan. Una storia nata grazie al celebre dating show condotto da Maria De Filippi.

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice” ha detto Mollicone, per poi aggiungere che è molto facile apparire felici e sereni su Instagram, quando invece ci sono tanti problemi che allontanano e separano. Massimiliano e Vanessa sono persone come tante altre.

Le coppie normalmente nascono, crescono e possono anche dividersi. Così è accaduto anche a loro. Non ci sono colpe, solo è un fatto della vita. L’ex tronista nelle sue recenti stories ha poi riservato delle belle parole per la sua ex ricordando anche i bei momenti passati insieme fuori dagli studi Elios.

Il loro è stato un rapporto bello, dove c’era anche una forte componente di gioco a legarli. La fine di una relazione non è mai bella, dunque per Massimiliano questo non è per niente un bel periodo. Sempre nelle Instagram stories Mollicone ha poi tenuto a fare dei dovuti chiarimenti circa alcune indiscrezioni che sono trapelate nelle scorse ore che lo riguardano.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha condiviso sul suo account Instagram una lista di nomi di vipponi che dovrebbero varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip a settembre. Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo, c’era anche quello di Massimiliano.

La notizia, neanche a dirlo, ha poi fatto il giro del web in poco tempo. Ma come stanno veramente le cose? L’ex tronista andrà al GFvip? Masismiliano ha smentito seccamente la notizia, dicendo che lui non parteciperà al reality. Anche se sono in tanti a scommettere, che durante i mesi di messa in onda possono sempre cambiare le cose e le opinioni.