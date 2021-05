UeD oggi, Massimiliano e Vanessa: “Andremo a convivere”, inizio difficile

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne pensano già alla convivenza. Un grande amore quello nato tra questi due ex protagonisti del Trono Classico. Dopo Samantha Curcio, il modello ha deciso di lasciare il programma insieme all’ex corteggiatrice toscana. In una nuova intervista sul settimanale Nuovo, Vanessa ammette che oggi non le manca tutto. Massimiliano è il suo tutto e crede che sarà così per sempre.

L’ex tronista, invece, fa sapere che ogni volta che si guarda allo specchio non vede più se stesso, ma Vanessa: “Siamo praticamente uguali”. L’ha scelta, non solo perché è una bellissima ragazza, ma anche perché si è reso conto che lei stava soffrendo. Vederla stare male ha generato in cui un certo malessere e così ha deciso di concludere il suo percorso nel programma. A non avere il lieto fine è, così, toccato a Eugenia.

Massimiliano è certo di aver fatto la scelta giusta e, come si vede anche attraverso i loro profili social, sono sempre più complici e innamorati. Tra loro c’è stata sin da subito una “sinergia perfetta”, che ha permesso al modello di non avere dubbi su cosa vuole davvero. È sicuro che Maria De Filippi fosse “molto felice” per la sua scelta. Entrambi l’hanno percepito dal suo sorriso e Massimiliano aggiunge: “Penso che abbia fatto il tifo per noi sin dall’inizio”.

In camerino, subito dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, non è stato facile per Massimiliano e Vanessa trovarsi. Erano abituati ad avere le telecamere puntate addosso, dunque è normale che entrambi fossero un po’ spaesati. Quando poi hanno sentito i loro genitori al telefono, si sono sciolti e hanno iniziato a pianificare la loro nuova vita insieme, lontano dal piccolo schermo.

Alla madre del modello Vanessa è sempre piaciuta e ora per lei è diventata come “una terza figlia”. Ed ecco che per quanto riguarda il futuro, Mollicone dà ai fan una bellissima notizia:

“Se le cose andranno bene, come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”

Hanno intenzione di convivere a Nettuno, dove vive lui, in quanto l’ex corteggiatrice non ha intenzione di restare a Prato. Invece, per il suo futuro lavorativo, Massimiliano ammette che non gli dispiacerebbe affatto proseguire la sua avventura sul piccolo schermo. Se gli verranno proposti dei progetti, li valuterà.

Per ora torna a fare il modello e ad aiutare suo cognato nella carrozzeria. Ritiene che il lavoro manuale “sia molto rilassante e anche terapeutico”.