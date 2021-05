La Rigotti non ha avuto il lieto fine tanto sperato, concludendo così il suo percorso nel programma in lacrime: la padrona di casa ha preso la situazione in mano per farla riflettere

Massimiliano ha scelto Vanessa Spoto a Uomini e Donne. La scelta è stata registrata lo scorso 8 maggio, ma è andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 maggio 2021. Eugenia Rigotti non ha avuto il lieto fine che sperava con il giovane tronista. Ha avuto comunque una reazione composta ed educata. Aveva lasciato lo studio, mettendo la parola fine al suo percorso all’interno del programma. Di fronte alle parole di Massimiliano, Eugenia aveva preso questa difficile decisione e tutti i presenti in studio le hanno riservato commenti più che positivi.

Era stata Maria De Filippi a consigliarle di fare un passo indietro e di chiudere il suo percorso. Mollicone, però, non riusciva a proseguire questa esperienza senza la Rigotti e così aveva deciso di riportarla in studio. Nonostante ciò, non è stata lei la corteggiatrice che l’ha fatta innamorare. Gianni Sperti si è detto convinto del fatto che Massimiliano avrebbe scelto Eugenia. Quando è arrivato il momento di decidere chi far entrare prima in studio, il tronista ha fatto il nome della Rigotti. Quest’ultima, essendo trascorso pochissimo tempo, ha compreso cosa sarebbe accaduto.

Solitamente si tratta, in questi casi, della non scelta, come ha fatto notare Tina Cipollari. Così è stato: Massimiliano non ha scelto Eugenia. Gli ha chiesto di essere il più veloce possibile, in quanto era consapevole di ciò che le avrebbe detto. Con la voce tremante, Mollicone è riuscito comunque a far sapere alla Rigotti quanto affetto nutre nei suoi confronti. Eugenia è apparsa, ovviamente, delusa e dispiaciuta. Quando Massimiliano le ha chiesto un ultimo abbraccio, gliel’ha negato.

“Mi dispiace non riuscire a essere diversa, c’è un muro e me lo tengo. Sono cosciente di essere una persona razionale, ma sono anche fiera di esserlo”

La De Filippi in questa puntata di Uomini e Donne ha tentato di rasserenare Eugenia, portandola a riflettere su quanto accaduto. “Ridimensiona quello che sta succedendo oggi e prendi il positivo”, dichiara la padrona di casa. In lacrime, la Rigotti si è detta convinta del fatto di non essere stata abbastanza per Massimiliano. “Ti prego di non misurare questa scelta come scelta di vita, semplicemente gli piace di più un’altra”, ha continuato la conduttrice.

Eugenia ha ammesso che aveva già la consapevolezza che Mollicone preferiva Vanessa. Nonostante ciò, ha fatto sapere di aver imparato molto da questa esperienza. Ha, inoltre, confessato che da sette mesi sta facendo terapia con una psicologa. Ha ringraziato tutti e ha lasciato così lo studio, senza neanche dare un abbraccio al tronista.

Anche questa volta, la De Filippi ha preso in mano la situazione per aiutare Eugenia, per cui ha sempre nutrito stima.