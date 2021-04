UeD, De Filippi ‘protegge’ Eugenia: “Io me ne andrei”, Massimiliano esita

Una forma di protezione quella che Maria De Filippi a Uomini e Donne ha nei confronti di Eugenia Rigotti, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. La padrona di casa prende la situazione in mano e consiglia alla ragazza di lasciare il programma. Ciò accade nel momento in cui Eugenia tenta di capire cosa il tronista prova realmente nei suoi confronti. L’atteggiamento freddo di Massimiliano aumenta i dubbi della corteggiatrice, che continua a porsi non poche domande. La ragazza teme che il tronista non sia realmente interessato a lei, visto che ha portato in esterna Vanessa e Federica, lasciandola a casa.

Al centro dello studio, Massimiliano ammette di non provare per lei la stessa attrazione fisica che nutre nei confronti delle altre due corteggiatrici. Ci tiene, però, a specificare che Eugenia lo prende molto più mentalmente rispetto a Vanessa e Federica. Dunque, a questo punto, la Rigotti non sa proprio cosa fare. Sente che dovrebbe andare via, ma sa che se lascerà lo studio lo farà definitivamente. Pertanto, appare perplessa sul da farsi ed è ora che la De Filippi dice la sua. Sebbene Massimiliano ammetta di non voler vedere Eugenia andare via, la padrona di casa le consiglia proprio di alzarsi.

“Io me ne andrei”, dichiara apertamente la padrona di casa. Quest’ultima è convinta che sia giusto che Eugenia vada via e che Massimiliano la raggiunga qualora dovesse capire di provare qualcosa per lei. “Ma che lei stia ad assistere a questo sinceramente… non mi sembra…”, continua Maria, che riceve l’applauso da parte dei presenti in studio. In lacrime, Eugenia accetta il consiglio e sembra pronta ad andare via. La conduttrice tenta di spiegarsi meglio e confessa di avere una bellissima opinione della corteggiatrice.

Infatti, fa sapere che se avesse avuto la percezione che Eugenia fosse in studio per ottenere visibilità, non le avrebbe mai dato questo consiglio. Ma proprio perché la corteggiatrice le è apparsa sincera è come se la stesse proteggendo da un’eventuale delusione.

“Penso che tu meriti tanto dalla vita per quello che sei. Non penso che tu sia a caccia di notorietà, proprio per questo ti dico quello che secondo me è giusto per te”

Maria teme che Eugenia si sia creata delle aspettative su Massimiliano e che abbia idealizzato qualcosa che ancora non può esserci. Nonostante tutto, la padrona di casa fa sapere alla Rigotti che può tornare quando vuole. Non solo, le fa notare che il Mollicone potrebbe anche capire che l’attrazione mentale che nutre nei suoi confronti corrisponde all’attrazione fisica. In quel caso, sarà il tronista a cercarla.

Eugenia in lacrime sta per lasciare lo studio e intervengono un po’ tutti per rassicurarla e farle i complimenti. Il primo a esporsi è Giacomo Czerny, il quale ammette di vederla come “una persona incredibile”. Delle stessa opinione è Samantha Curcio, la quale confessa che era proprio lei la sua “preferita” tra le corteggiatrici. Gianni Sperti non perde tempo e le fa sapere che sentirà la sua mancanza in studio.

Anche Ida Platano interviene e le rivela che suo figlio Samuele, di dieci anni, aveva notato la sua bellezza. Tutti loro ci tengono a farle notare che è una ragazza bellissima. I telespettatori sui social sono d’accordo con la loro opinione, tanto che fanno notare quanto sia bella dentro e fuori Eugenia.

Durante il ballo, prima della sua uscita, la corteggiatrice ha modo di parlare da sola con Massimiliano. Pare che tra loro non ci sia un chiarimento. Infatti, è possibile vedere lei piangere tra le braccia del tronista. Subito dopo, il Mollicone è apparso abbastanza pensieroso, in quanto non sicuro dell’uscita di scena di Eugenia.

“Non vederla là è brutto, non mi piace. Spero di poterci ragionare meglio su questa cosa”, dichiara Massimiliano. Ha talmente tanti dubbi che decide di raggiungerla dietro le quinte. Dunque, Eugenia potrebbe non aver ancora lasciato il programma.