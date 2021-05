Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone ha scelto a sorpresa

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha scelto. Il 20enne biondo e con il ciuffo ribelle, occhi azzurri e profondi, ha convinto tutti al suo arrivo in trasmissione sostenendo di credere nell’amore. Si è lanciato in una nuova avventura alla ricerca della sua anima gemella, nonostante le delusioni incassate in passato. Le anticipazioni de IlVicolodellenews, riportano come il tronista abbia annunciato la sua fine nel dating sentimentale di Maria De Filippi nello stupore generale dei presenti in studio, dal momento che non era prevista. Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto a discapito di Eugenia Rigotti, decidendo quindi che sarà lei la ragazza con la quale vorrà approfondire il rapporto e costruire una bella storia d’amore.

La ragazza pretese era uscita anche con l’altro tronista, Giacomo Czerny. Ad un certo punto la 19enne si è resa conto che Massimiliano fosse il ragazzo adatto a lei. Ha cominciato a lavorare in un supermercato, attualmente lavora in una fitta di filato di proprietà del cognato, il marito della sorella. Ora il suo obiettivo è quello di trasferirsi a Roma, magari proprio con Mollicone. Vanessa ha ‘trionfato’ sulla sua rivale: la corteggiatrice Eugenia Rigotti. Da sempre la Spoto non ha nascosto antipatia nei suoi confronti, svelando che è una ragazza che non riesce ad apprezzare nonostante la bellezza. A differenza della corteggiatrice tipo, la Rigotti è sempre stata timida e riservata.

La studentessa di Giurisprudenza ha considerato, durante il suo percorso a Uomini e Donne, quella con Massimiliano una conoscenza importante che poteva sfociare verso qualcosa di più serio. In campo sentimentale pare, però, non avere avuto particolare esperienza. Vanessa Spoto è stata una delle prime corteggiatrici a scendere per il tronista a Uomini e Donne. Con il suo carattere deciso ha saputo far breccia nel cuore di Mollicone. Nelle scorse registrazioni di Uomini e Donne anche la tronista Samantha Curcio aveva annunciato di essere pronta a scegliere tra Bohdan e Alessio, scegliendo quest’ultimo.

Uomini e Donne saluterà il pubblico venerdì 28 maggio prossimo. Il programma condotto da Maria De Filippi chiuderà i battenti prima della pausa estiva.