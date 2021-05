Uomini e Donne, Samantha ha scelto Alessio: “scena mai vista” in studio

A Uomini e Donne Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola. Nel corso della registrazione di oggi, domenica 2 maggio 2021, la tronista ha deciso di concludere il suo percorso e di iniziare una relazione lontano dalle telecamere con il corteggiatore romano. La sua scelta è arrivata in modo inaspettato. Questa scelta dimostra che la stagione del Trono Classico sta giungendo al termine. D’altronde manca poco e la trasmissione, come ogni anno, andrà in pausa da giugno.

La Curcio ha preferito dare un’opportunità al rapporto nato con Alessio, anziché a quello che ha costruito con Bohdan. Quest’ultimo è approdato nel programma quando era già in corso la conoscenza tra la tronista e Ceniccola. Sin da subito, Samantha ha dimostrato di nutrire un forte interesse nei confronti del romano. Infatti, in molti avrebbero scommesso che la sua scelta sarebbe ricaduta proprio su Alessio.

Ultimamente il loro percorso non stava procedendo nel migliore dei modi. Le anticipazioni della registrazione dello scorso 25 aprile segnalavano che il corteggiatore non ha per nulla preso bene un’esterna svolta dalla tronista con Bohdan. Ma già nelle precedenti puntate, Samantha e Alessio a Uomini e Donne hanno dato vita a non poche discussioni. Addirittura Ceniccola ha preferito non prendere parte a un’esterna, lasciando la Curcio in lacrime. Ed è proprio dopo questi momenti di tensione, che Samantha ha fatto la sua scelta! Ora non resta che attendere la messa in onda di questa registrazione, che avverrà a breve.

Il Vicolo delle News segnala che Samantha, per l’occasione, ha indossato un abito rosso corallo, corto fino al ginocchio sul davanti e lungo dietro. Alessio, invece, è arrivato in studio con una camicia di lino verde pistacchio e sneakers bianche. Il corteggiatore si è dichiarato dispiaciuto, in quanto se avesse saputo prima che ci sarebbe stata la scelta avrebbe scelto un altro tipo di outfit. La tronista è apparsa molto emozionata e, prima di sedere sulla poltrona rossa, si è scambiata qualche dolce battuta con Massimiliano Mollicone.

Maria De Filippi ha mostrato ai presenti in studio le ultime esterne. Alessio, durante questa uscita, le ha confessato di provare dei sentimenti. Una terza esterna ha visto Bohdan raggiungere in camerino Samantha. Il corteggiatore le ha fatto sapere che ha intenzione di lasciare il programma, ma si è detto disposto anche ad andare via insieme a lei. Samantha non ha trattenuto le lacrime e ha ammesso di non riuscire a capire questa sua reazione.

Oggi, in studio, i corteggiatori hanno lasciato lo studio momentaneamente e Samantha ha ringraziato tutti e, in particolar modo, a Maria. Non solo, ha confessato di essere rimasta ferita dagli attacchi ricevuti sui social. In quanto Alessio è stato il primo a rientrare, tutti sono rimasti un po’ sconvolti. Lui stesso ha pensato di non essere la scelta. Ed ecco che Samantha ha annunciato ad Alessio che è proprio lui l’uomo con cui vuole iniziare una relazione.

Il corteggiatore non ha neanche risposto e l’ha subito baciata! Hanno ballato sule note del brano di Sangiovanni Tutta la notte e, ovviamente, non sono mancati i petali! Maria ha poi fatto presente che Alessio dovrebbe andare dietro le quinte, per dare modo alla Curcio di dare la notizta a Bohdan. Inaspettatamente, Samantha ha deciso di non far uscire Alessio e di farlo restare in studio, convinta che l’altro suo corteggiatore non sarebbe rimasto male.

Infatti, si è detta certa del fatto che Bohdan non sia realmente interessata a lei. Le anticipazioni segnalano che i presenti hanno assistito a “una scena mai vista”. Non appena è rientrato in studio, Bohdan ha subito compreso la situazione e non l’ha neanche guardata negli occhi. Ha parlato pochissimo e se n’è andato dopo qualche minuto. Di fronte alla scelta di Samantha i presenti non hanno trattenuto le lacrime di commozione.