UeD anticipazioni: Martina in lacrime, corteggiatrice assente e un bacio

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano delle svolte per i tronisti. Tra ieri e oggi ci sono state due nuove registrazioni nello studio di Canale 5. In quella di ieri, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Giacomo Czerny ha raccontato come sta procedendo il suo percorso e pare ci sia stata un’esterna “molto bella e importante” con Martina. Per come l’ha raccontata il tronista, questa sarebbe per lui la più bella uscita fatta durante tutto il percorso nel programma. Carolina ha lasciato lo studio non appena è stata trasmessa questa esterna.

Nonostante ciò, Giacomo ha continuato a vedere l’esterna e, dopo aver tranquillizzato Martina, è andato a cercare un chiarimento con Carolina. Nella registrazione di oggi, domenica 25 aprile 2021, Maria De Filippi ha chiesto al tronista quale momento volesse vedere prima: cos’è accaduto con Carolina dopo la puntata o la reazione di Martina? Giacomo ha scelto di vedere la seconda parte, in quanto il momento con Carolina l’ha vissuto. In questa clip, Martina ha ammesso in lacrime di non aver visto bene il fatto che il tronista ha raggiunto la sua ‘rivale’ dietro le quinte.

Dopo di che, la padrona di casa ha mostrato cos’è appunto accaduto tra Giacomo e Carolina. La corteggiatrice ha confessato di aver notato alcuni dettagli, ovvero che lui non la guarda più come prima e che non lo sente più vicino. Il tronista l’ha abbracciata e le ha assicurato che nutre interesse nei confronti di entrambe. Non ha intenzione, però, di viversi il suo percorso con la paura di come potrebbero reagire loro. La clip è finita così e Carolina è entrata in studio. La corteggiatrice sta cercando di non avere reazioni forti, rimanendo comunque se stessa.

Ma ha ammesso di essere stanca di subire attacchi da Giacomo, che la accusa di essere esagerata. Carolina si è poi scusata con Martina. Non voleva mancarle di rispetto, ma non è riuscita a guardare la loro esterna. Czerny è apparso abbastanza infastidito, in quanto ormai a fine percorso a detta sua non dovrebbe esserci queste scene. Martina ha comunque tanti dubbi, in quanto non riesce a capire come mai lui non abbia ancora una preferenza. Samantha Curcio è intervenuta in questa circostanza e ha fatto notare alle due corteggiatrici che non è semplice la loro posizione.

Per quanto riguarda Massimiliano Mollicone, hanno preso parte alla registrazione di oggi solo Eugenia e Vanessa. Probabilmente di lui se ne sarà parlato nel pomeriggio di ieri. Il fatto che Federica sia stata assente fa pensare che di recente potrebbe essere stata eliminata.

Samantha Curcio è uscita in esterna con Alessio, secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Si sono ritrovati dopo i problemi nati nelle corse registrazioni. Pare che il corteggiatore non si sia presentato a una delle ultime esterne. Questo suo gesto avrebbe provocato una triste reazione nella tronista, che avrebbe anche pianto. Alessio oggi ha confessato di averla messa alla prova per avere delle conferme. Quando sono usciti hanno fatto una videochiamata con il padre di lui e questo le ha dato più sicurezze. La Curcio è uscita pure con Bogdan, con il quale si è divertita a cantare con il karaoke.

Samantha ha poi chiesto di spegnere le telecamere. Tra loro c’è stato un bacio e la tronista ha finalmente capito di piacergli. Alessio non ha preso bene quanto accaduto, in quanto non riesce a comprenderla. Le nuove registrazioni hanno visto protagonisti anche dame e cavalieri.