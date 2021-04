Nello studio di Uomini e Donne sono avvenute due registrazioni tra ieri e oggi. Le anticipazioni vedono al centro della scena Gemma Galgani. Non c’è pace per la dama torinese, che sembra non riuscire a trovare la serenità all’interno della trasmissione. Tra gli attacchi degli opinionisti e i cavalieri interessati solo a delle semplici amicizie, il suo percorso è sempre più travagliato. Nel corso della registrazione di ieri, sabato 24 aprile 2021, Gemma ha lasciato il suo numero a un cavaliere, Antonio, secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News. Quest’ultimo aveva già precisato che tra loro ci potrebbe essere solo un’amicizia.

Oggi, domenica 25 aprile 2021, Maria De Filippi ha prima mostrato ai presenti il post puntata della dama torinese, del giorno prima. Ancora una volta, Gemma si è lamentata del comportamento di Tina Cipollari. La Galgani è convinta che tutti gli uomini scappino a causa degli attacchi che subisce dall’opinionista. Inoltre, è rimasta delusa dalle limitazioni che ha messo Antonio. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che, entrata in studio, Gemma si è seduta di fronte ad Aldo.

La dama ha fatto presenta che sta frequentando il cavaliere solo per amicizia. L’uomo, però, ammette di essere realmente interessato a lei. Hanno guardato insieme la puntata di Amici di Maria De Filippi della serata di ieri. In questa circostanza hanno avuto anche un po’ di intimità, tra abbracci e carezze. Aldo crede che non sia il caso di continuare con questa conoscenza, anche perché lei è sempre più attaccata dagli opinionisti. Gemma non ha trattenuto le lacrime ed è apparsa dispiaciuta.

Questa sua reazione ha dato speranza al cavaliere, che vorrebbe una relazione sentimentale con la Galgani. Ma Gianni Sperti e Tina sono certi del fatto che Gemma abbia pianto solo perché teme di restare senza corteggiatori. Procedono bene le cose tra Amodio e Francesca. Pare che lui sia geloso del fatto che la dama spesso lavori fuori città. Vorrebbe accompagnarla, ma lei preferirebbe che si fidasse. Si pensa che i due presto lasceranno il programma insieme.

È arrivato il momento di Biagio e Sara. Nella registrazione di ieri, pare ci sia stato un litigio tra loro, poiché il cavaliere ha deciso di iniziare una conoscenza con una dama arrivata nel programma per conoscerlo. Di fronte a questa decisione, Sara avrebbe voluto chiudere la frequentazione. Lui è riuscito a convincerla a trascorrere una serata insieme, durante la quale è arrivata la pace. Biagio le ha assicurato che non avrebbe iniziato questa conoscenza, sicuro di essere preso solo da lei. La nuova dama, però, è apparsa perplessa dalle parole di Biagio.

Pare che lui non le avesse minimamente fatto capire che aveva intenzione di fermare la conoscenza. Anche la redazione è rimasta stupita dalla notizia, perché appunto il cavaliere non aveva mai fatto intendere di voler dare l’esclusiva a Sara. Non appena è arrivato in studio. Biagio ha dichiarato di aver preso questa decisione oggi. Non solo, ha ammesso di voler uscire dal programma insieme a Sara per conoscerla meglio.