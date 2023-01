UeD anticipazioni: ancora ceffoni! Maria dà una notizia a Riccardo

Cos’è successo nella nuova registrazione: novità per Federico e Lavinia, il Trono Over regala sorprese tra chat e schiaffi

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano momenti esilaranti per il Trono Over. Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri non si sono visti e neppure sentiti in questi ultimi giorni. L’hanno raccontato nella nuova registrazione di sabato 28 gennaio 2023, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ma è accaduto qualcosa di particolare. Ieri sera sarebbero arrivati a Gloria screenshot di una chat tra una ragazza di 21 anni e Riccardo. Alla fine, il Guarnieri avrebbe perso la pazienza e ha portato il suo cellulare in studio per mostrare la chat in questione a Gianni Sperti.

In effetti, pare non ci fosse nulla di compromettente. Si è andati avanti con le solite discussioni, che hanno portato Riccardo e Gloria a chiudere definitivamente. Il cavaliere tarantino è rimasto male e racconta che proprio ieri le aveva dichiarato che sarebbe uscito dal programma con lei. Dopo quanto accaduto oggi in studio, il Guarnieri si è tirato indietro. A un certo punto si è parlato della recente intervista di Riccardo, in cui ha parlato di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

In studio, secondo le anticipazioni di UeD, Maria De Filippi ha aperto il discorso e gli ha fatto sapere che Ida vorrebbe parlare con lui. Anche perché Guarnieri ha citato la nuova canzone di Shakira sui social riferendosi proprio a questa sua intervista.

Antonella e Luca non hanno ballato insieme. Non si comprende, al momento, cosa sia accaduto tra loro. Si sa solo che nella registrazione di oggi la dama ha spesso cercato lo sguardo di lui. Solo alla fine si sono scambiati due parole.

Per Roberta Di Padua sono scesi due nuovi cavalieri, un 30enne e un 40enne. Il secondo ha raccontato che lavora in locali come imitatore di Ricky Martin. La dama di Cassino ha scelto di iniziare una conoscenza con entrambi.

Ancora ceffoni per Biagio Di Maro, anche lontano dalle telecamere. Questo ciò che trapela dalle anticipazioni. Dopo lo schiaffo ricevuto in studio durante una recente registrazione, Biagio ha nuovamente discusso con Carla. Il cavaliere campano ha deciso di chiudere la conoscenza “dopo diversi ceffoni, presi anche fuori dal programma”. Di Maro ha dichiarato di volere al suo fianco “una persona più pacata”.

Per quanto riguarda Alessandro SP., finito al centro dell’attenzione nelle precedenti puntate, è apparso poco interessato a continuare la conoscenza con Pamela. “Si è capito chiaramente che a lui lei non interessa o meglio vorrebbe uscire anche con altre ragazze”. Ed ecco che alla fine la dama è tornata a sedere al suo posto.

UeD anticipazioni: nessuna scelta per Federico e Lavinia, ma solo sorprese

Federico Nicotera ha deciso di portare in esterna Alice. La corteggiatrice ha riservato al tronista una sorpresa, ovvero un video. Alla fine tra loro è scattato anche un bacio. Buone notizie anche per Carola. Federico questa volta ha incontrato in esterna la Carpanelli in un luogo di montagna, sulla neve. “Si sono baciati in continuazione”, si legge tra le anticipazioni. Federico è apparso abbastanza in difficoltà, tanto che “non sapeva che dire”.

Sia Carola che Alice sono rimaste soddisfatte delle loro esterne. Infatti, pare che non ci siano stati liti o discussioni accese. Federico tra le due ha scelto di ballare con la Barisciani. Questo ha comunque infastidito la bionda corteggiatrice. Nonostante tutto, Carola si è sbilanciata, dichiarando di volerlo vivere fuori.

Anche Lavinia Mauro ha avuto la possibilità di portare in esterna entrambi i suoi corteggiatori. Ma ha preparato per loro una situazione particolare: ha deciso di mandare al suo posto la madre, per farle “scambiare quattro chiacchiere con loro”. Alessio Corvino pare sia apparso “più bloccato”. Al contrario, Alessio Campoli è apparso più a suo agio. Lavinia ha deciso di ballare con Corvino in studio. Dopo il ballo è arrivato per lei un mazzo di fiori, inviati dal padre con una dedica ‘alla mia piccola principessa’.

I due corteggiatori non sono apparsi di molte parole, tanto che pare abbiano dimostrato di essere stufi. Alessio Corvino, nel corso di questa registrazione, pare abbia sorriso a Carola. I due stanno portando avanti un percorso simile, cosa che hanno notato vari telespettatori. Probabilmente per questo Alessio le avrebbe sorriso “facendole il pugno, poi è scoppiato a ridere”.

La nuova tronista Nicole ha portato in esterna Andrea, con cui si è scambiata vari abbracci. Inoltre, il corteggiatore ha portato in studio dei girasoli per lei. Infine, Nicole ha eliminato Sebastiano e Luca.