Tute Amici 2019 Serale: chi le ha prodotte e curiosità

Vestiti Amici 2019: chi è lo stilista degli allievi del Serale?

Quest’anno le tute dei concorrenti del Serale di Amici 18 sono più simili a degli abiti eleganti. Nulla a che vedere con i pigiamoni dell’anno precedente, che hanno scatenato diverse critiche. Quest’anno invece le tenute piacciono, e anche molto, soprattutto se a indossarle sono Alberto Urso, Umberto Gaudino e Rafael Quenedit. Non sono delle tenute personalizzabili: sono infatti uguali per tutti (qualche piccola modifica tra quelle da donna e quelle da uomo). Ma chi le ha realizzate? Giampaolo Celli, che ha scritto un ringraziamento pubblico a Maria De Filippi su Instagram.

Amici 18 tute concorrenti: il messaggio dello stilista Giampaolo Celli su Instagram

Questo è stato il messaggio dello stilista dei concorrenti di Amici 2019: “Ora in onda su Canale 5 al programma Amici le nostre creazioni indossate dai concorrenti delle squadre Blu e Bianca. Ringrazio la produzione del programma, la Fascino, per aver scelto ancora la nostra azienda per questa fantastica collaborazione”. In basso troverete sia le foto dei vestiti di Amici 18 sia le parole scritte da Gianpaolo Celli, ultimamente al centro del gossip per via della polemica scoppiata sul caso “Riccardo Fogli”. Abbiamo deciso di inserire anche una foto di Giordana Angi e Laura Pausini perché potrebbe cominciare molto presto una collaborazione tra le due cantanti.

Curiosità e anticipazioni Amici 18: cosa sta succedendo all’interno delle due casette?

Cosa succederà nelle prossime puntate di Amici 2019? Dopo avervi parlato della crisi di Jefeo e Ludovica (e Giordana si è molto arrabbiata col trapper!), non vi resta che leggere le anticipazioni sulla seconda puntata del Serale. Quale squadra vincerà la prossima volta? Quella Blu ha un componente in meno: Mowgly ha dovuto abbandonare il programma a seguito della sfida contro Ludovica. Tenendo presente di come sono andate le cose durante la prima puntata, i concorrenti più a rischio solo Alvis, Tish e Ludovica.