Maurizio Costanzo in collegamento con l’Isola: il gesto verso Riccardo Fogli

Maurizio Costanzo Show in collegamento con l’Isola dei famosi durante la prima puntata

Riccardo Fogli è apparso al Maurizio Costanzo Show nonostante le migliaia di chilometri di distanza. Non era presente fisicamente, questo è ovvio. Costanzo ha voluto un collegamento con l’Honduras per parlare con il cantante, anche se non ha accennato minimamente a quanto accaduto. Era evidente, però, che il giornalista abbia chiesto un collegamento con l’Isola dei famosi per tutto ciò che è successo in queste settimane e di cui si continua a parlare. Il caso Fogli insomma continua a tenere banco e anche Maurizio Costanzo ha voluto lanciare un segnale al pubblico, durante la prima puntata del suo Show andata in onda stasera, giovedì 28 marzo.

Maurizio Costanzo chiama Riccardo Fogli: l’invito

E così, durante la puntata, Maurizio Costanzo ha chiesto improvvisamente un collegamento con l’Isola dei famosi. Sul videowall è apparso Riccardo che si trovava in Palapa. Costanzo lo ha salutato e ha ricordato insieme a lui la sua ultima ospitata insieme a Facchinetti. Come abbiamo già detto in apertura, nessun accenno al presunto tradimento e alla bufera esplosa dopo il video di Corona. Probabilmente Fogli ha immaginato che tutto questo sia dipeso da quella vicenda, soprattutto dopo le scuse arrivate da Alessia Marcuzzi (e che sono state elogiate proprio da Costanzo). Dopo i saluti e i ricordi, il conduttore ha invitato Fogli nella sua trasmissione: “Ti aspetto volentieri, ti voglio abbracciare qui. Ci vediamo appena torni in Italia”.

Riccardo Fogli ospite al Maurizio Costanzo Show, ecco quando

Naturalmente Riccardo Fogli ha accettato l’invito e ha promesso di presentarsi con la barba lunga, così da conservare l’immagine del naufrago. Dunque Maurizio Costanzo ha invitato ufficialmente il cantante nel suo programma e considerando che l’Isola 2019 finirà lunedì prossimo, magari già fra un paio di settimane vedremo Riccardo Fogli ospite al Maurizio Costanzo Show. Stasera tra i tanti invece c’erano Mara Venier, che ha raccontato il suo periodo buio, poi ancora Mahmood e Francesco Monte, insieme alla sua Giulia, che ha ricordato i tempi a Uomini e Donne.