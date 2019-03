Maurizio Costanzo difende Alessia Marcuzzi sul caso Fogli: “Da applaudire”

Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi presa di mira sui social dopo il caso Fogli

Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa in diretta nazionale a Riccardo Fogli per ciò che era successo con Corona. Ma al pubblico dell’Isola dei famosi non è bastato. Molti infatti ancora oggi continuano a criticarla pesantemente e non mancano gli insulti, per questo una lettrice del settimanale Nuovo ha voluto chiedere il parere di Maurizio Costanzo su quanto sta accadendo. Nella sua posta, il marito di Maria De Filippi ha infatti affrontato l’argomento prendendo spunto da questa lettrice. Nella lettera si poneva l’accento sul fatto che la Marcuzzi comunque ha chiesto scusa, in diretta, e che sbagliare è umano. Nonostante questo, viene ancora insultata sui social.

Maurizio Costanzo difende Alessia Marcuzzi: “Da applaudire, un esempio”

L’opinione di Costanzo su come Alessia ha affrontato tutto è decisamente diversa da quella di chi ancora si ostina a criticarla sui social network. Ecco le parole del giornalista: “Di fronte a chi ammette i propri errori c’è sempre da applaudire. E l’esempio di Alessia Marcuzzi dovrebbe insegnare qualcosa a chi, invece, spesso resta saldo nella convinzione che a sbagliare siano sempre gli altri”. Ammettere i propri errori non è da tutti, questo è vero, e proprio per questo motivo secondo Maurizio Costanzo la conduttrice dell’Isola 2019 andrebbe apprezzata ancor di più. “Alessia è stata coraggiosa a chiedere scusa: gli insulti sono da condannare, lei no”, ha aggiunto ancora nella sua risposta.

Isola 2019, caso Fogli: l’opinione di Maurizio Costanzo

Da come è stato gestito il caso Fogli un po’ tutti hanno preso le distanze. Ci sono state le scuse in diretta di Alessia, così come il messaggio di supporto di Alvin. Senza dimenticare che questa vicenda è costata cara ad alcuni autori dell’Isola. Maurizio Costanzo ha definito il tutto come una brutta pagina della televisione italiana e per Fogli è stata di certo una batosta. Poi ha aggiunto: “Il risvolto negativo della vicenda è rappresentato soprattutto dai modi in cui l’artista è stato informato – pubblicamente – e anche dall’insistenza di Fabrizio Corona, che ha lanciato la notizia e che durante la puntata ha detto a Fogli che doveva aspettarselo, visto che la consorte è molto più giovane di lui”.