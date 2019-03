Isola 2019: capoprogetto e altri autori vanno via dopo il caso Riccardo Fogli

Isola dei Famosi: dopo il caso Riccardo Fogli vanno via capoprogetto e altri autori

L’affaire Riccardo Fogli-Fabrizio Corona ha lasciato il segno sull’Isola dei Famosi 2019. Con un comunicato stampa Mediaset ha fatto sapere che, a seguito di quanto accaduto lunedì scorso, il capoprogetto Cristiana Farina e altri autori hanno lasciato il programma. Come si legge nella breve nota si è trattato di un’uscita concordata. L’azienda ha dunque preso provvedimenti dopo il polverone mediatico che si è alzato negli scorsi giorni, per il modo in cui il cantante dei Pooh è stato trattato dall’ex re dei paparazzi. Riccardo ha trovato la solidarietà di molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui l’ex moglie Viola Valentino e l’amico e collega di una vita Roby Facchinetti.

Isola dei Famosi: anche lo scorso anno problemi col capoprogetto

Caso curioso, anche lo scorso anno ci sono stati problemi con il capoprogetto dell’Isola dei Famosi. Il contratto di Andrea Marchi non è stato rinnovato da Magnolia dopo lo scandalo canna-gate, che ha travolto Eva Henger e Francesco Monte. “Lo scorso anno quando sono rientrato in Italia sono stato invitato a cena dall’amministratore delegato di Magnolia dell’epoca, che mi ha espresso tutta la sua gratitudine per come ho saputo gestire la vicenda del canna-gate e per i risultati ottenuti in termini di ascolti. Tuttavia quest’anno pur ribadendo tutta la stima che hanno nei miei confronti mi ha detto che volevano cambiare e fare qualcosa di diverso. Così il mio contratto non è stato rinnovato”, ha raccontato di recente l’uomo a Nuovo Tv.

Riccardo Fogli sta bene e resta sull’Isola dei Famosi

Tornando a Riccardo Fogli, l’artista non ha intenzione di lasciare l’Honduras. Dopo le lacrime versate tra le braccia di Ghezzal, il 70enne ha scelto di restare in gioco e provare, perché no, a vincere l’Isola dei Famosi.