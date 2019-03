Viola Valentino, ex moglie Riccardo Fogli: “Non si può ridurre un uomo così”

View this post on Instagram

Ciao #animebelle questo è il buongiorno che ho ricevuto questa mattina è inutile dirvi che sono molto triste e molto incaxxata sono tutti delle belve non si può ridurre un uomo in queste condizioni, lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello stronxo di corona!!!!!! "riccardo l'isola la deve vincere e non morirci“ Con affetto la tua ex Moglie.. (viola)