Corona all’Isola, Riccardo Fogli in lacrime: ma qualcosa non quadra

Isola dei Famosi: Riccardo Fogli non crede a Fabrizio Corona ma dopo scoppia a piangere

Come annunciato da giorni, Fabrizio Corona ha mandato un video messaggio a Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi. L’ex re dei paparazzi ha ribadito il presunto tradimento di Karin, la moglie del cantante. “Da quattro anni ti tradisce con Giampaolo Celli, un mio amico. Del resto quando si sposa una donna più giovane è normale poi essere traditi. Ho tutte le prove. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti”, ha dichiarato l’ex marito di Nina Moric. Fogli, seppur turbato,non ha cambiato idea: non crede alle parole di Corona e continua a fidarsi di Karin, che la settimana scorsa lo ha raggiunto in Honduras per una sorpresa speciale.

Riccardo Fogli in lacrime tra le braccia di Ghezzal

“Mi fido di mia moglie. E aggiungo che Corona non ha nessuna possibilità di arrivare alla mia età sano, integro e soprattutto amato”, ha replicato Riccardo Fogli. Che subito dopo ha pianto tra le braccia dell’amico Ghezzal. Intanto in studio Alda D’Eusanio ha elogiato il comportamento dell’artista e si è scagliato contro Fabrizio Corona. “Riccardo si è rivelato ancora una volta un gran signore, nobile d’animo. In Corona ho visto solo il piacere con il quale ha continuato a ferirlo con le sue parole. Dovrebbe stare più a lungo in galera per imparare qualcosa”, ha sottolineato l’opinionista.

Isola 2019: Riccardo Fogli non conosce Giampaolo Celli

Prima di vedere il video di Fabrizio Corona, Riccardo Fogli ha visionato alcuni spezzoni di Domenica Live, al quale ha preso parte Giampaolo Celli, il presunto amante di Karin. “Non conosco quest’uomo”, ha ammesso Fogli. Una versione diversa da quella fornita da Celli che, nel salotto di Barbara d’Urso, ha assicurato di essere un amico di famiglia e di aver organizzato la scorsa estate un concerto proprio per Fogli.