Riccardo Fogli e la moglie: a Domenica Live parla il presunto amante

Domenica Live: Giampaolo Celli tra Riccardo Fogli e la moglie Karin

Continua a far discutere il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. La faccenda sembrava chiusa con l’arrivo di Karin Trentini all’Isola dei Famosi ma in realtà è andata avanti a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso si è presentato Giampaolo Celli, il presunto amante di Karin. Nonostante le insistenti domande di Riccardo Signoretti e Karina Cascella, Giampaolo – che è un imprenditore nel settore dell’abbigliamento – ha smentito il gossip circolato nelle ultime settimane. L’uomo – che è sposato e ha tre figli – ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Karin, che conosce solo ed esclusivamente per affari.

Le parole di Giampaolo Celli sulla moglie di Riccardo Fogli

“Io e Karin ci conosciamo da quattro anni ma non c’è nessuna storia tra di noi. Lavoro da tempo con i vip ma non sono qui per farmi pubblicità. Dopo aver rifiutato diverse volte l’invito a venire a Domenica Live ho accettato per salvaguardare la mia famiglia. Questo pettegolezzo mi ha portato dei problemi”, ha detto Giampaolo Celli a Domenica Live. “Io e Karin abbiamo dei rapporti di lavoro, ha sfilato tante volte per il mio marchio. Conosco molto bene anche Riccardo, la scorsa estate ho prodotto un suo concerto. Non ci siamo mai frequentati al di fuori del lavoro. Con Karin non è mai successo nulla, neppure un bacio di traverso”, ha aggiunto.

Giampaolo Celli e Karin non si sono sentiti nell’ultimo periodo

“Io e Karin non ci siamo sentiti in quest’ultimo periodo”, ha puntualizzato Giampaolo Celli. Intanto la Trentini ha rifiutato l’invito a presenziare a Domenica Live. Come spiegato da Barbara d’Urso, la moglie di Riccardo Fogli preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni a riguardo.