Isola 2019, Alvin si schiera dalla parte di Riccardo Fogli: il messaggio dopo Corona

Isola dei famosi, Riccardo Fogli continua a ricevere messaggi d’affetto dopo Corona

Riccardo Fogli all’Isola dei famosi è uno dei concorrenti che sta facendo più discutere. Non per merito suo, purtroppo. Riccardo Fogli è finito al centro di un gossip di cui si parla in televisione e sulle riviste di cronaca rosa. Da qualche settimana infatti si parla di un presunto tradimento da parte di sua moglie Karin. Anche a Domenica Live si sta discutendo parecchio di questo sempre presunto tradimento, è da Barbara d’Urso che ha parlato Giampaolo Celli, colui con cui Karin avrebbe tradito Fogli. Ma nella puntata dell’Isola 2019 di ieri sera è successo il fattaccio: l’intervento di Fabrizio Corona ha distrutto il cantante e ha spaccato l’opinione pubblica.

Riccardo Fogli, arriva il messaggio di Alvin dall’Honduras

Molti telespettatori proprio non hanno gradito il messaggio di Corona e i toni usati verso Riccardo Fogli. Sui social network la maggior parte dei commenti sono a favore del cantante e non solo contro Corona, ma anche contro la trasmissione che ha permesso un suo intervento così duro. Alda D’Eusanio e Alba Parietti si sono dissociate dalle parole di Fabrizio Corona, così come molti personaggi noti stanno facendo oggi. Anche Viola Valentino ha preso le difese del suo ex marito. E poco fa è arrivato anche il messaggio di Alvin in sostegno di Riccardo Fogli. Insieme a un breve video tratto dalla puntata in cui stringe e consola il cantante, l’inviato ha scritto: “Grande classe, grande spirito. Chapeau”.

Alvin si schiera dalla parte di Riccardo Fogli dopo le parole di Corona

Sembra chiaro che ad Alvin sia piaciuta la reazione di Fogli alle parole di Corona. E come a lui così anche a molti altri. Ma se nessuno ha gradito quanto è accaduto, come mai è stato permesso che accadesse? Questo è l’interrogativo di oggi che attanaglia il pubblico dell’Isola dei famosi, un interrogativo a cui chissà se verrà data risposta.