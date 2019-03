Francesco e Giulia al Costanzo Show, il ricordo di UeD e il dettaglio notato da Mara

Maurizio Costanzo Show, Francesco Monte e Giulia Salemi ospiti: le news

Nella puntata del 28 marzo del Maurizio Costanzo Show tra gli ospiti c’erano anche Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia è stata intervista verso la fine della puntata e non sono mancati i complimenti da parte dei presenti. Costanzo ha ricordato prima di ogni cosa il famoso rito magico di Fariba Tehrani di cui tanto si è parlato al Grande Fratello Vip 2018. Giulia ha chiarito ancora una volta: “Di base era un gioco, però intanto di mezzo ci ha ficcato una bella benedizione che ha portato bene”. La Salemi ha poi spiegato che, però, il merito è ovviamente suo e di Francesco se la storia procede per il meglio. Per il momento non convivono ufficialmente ma fanno i pendolari tra Roma e Milano, a casa di uno o a casa dell’altro.

Francesco e Giulia da Maurizio Costanzo, il dettaglio notato da Mara Venier

Maurizio Costanzo ha anche punzecchiato un po’ la coppia, chiedendo loro quando arriverà un figlio. La risposta di entrambi è stata che è ancora troppo presto: stanno insieme da tre mesi, ogni cosa arriverà a suo tempo. E poi Francesco ha parlato del primo incontro con Fariba, con cui oggi vanno d’amore e d’accordo: “Quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto due chiacchiere e ci siamo trovati subito. Abbiamo lo stesso modo di pensare. Magari lei è un po’ più esuberante, io sono più sulle mie”. A questo punto, Mara Venier, che si è raccontata a lungo tra rivincite e periodi bui, ha fatto notare un particolare a Costanzo. “Loro sono molto teneri, per tutta la prima parte si sono tenuti la mano”, ha detto Mara. E possiamo confermare che è davvero così, Francesco ha tenuto sempre la mano unita a quella di Giulia.

Francesco Monte ricorda Uomini e Donne al Maurizio Costanzo Show

A fine intervista, Costanzo ha ricordato insieme a Francesco Monte il suo inizio a Uomini e Donne. Proprio a lui ha chiesto che ricordi conservi di quel periodo. Questa la risposta dell’ex tronista: “Ho solo ricordi positivi. Ho iniziato lì con Maria ed è stata tra virgolette l’esperienza che mi ha fatto abbattere tante timidezze. E mi sono affacciato in questo ambiente che per me era sconosciuto, io studiavo solo economia. Non era nei miei pensieri”. Ai fan di Francesco e Giulia possiamo ancora raccontare che lei si è scatenata, ma dalla sua sedia, sulle note di Soldi di Mahmood, che prima ha rivelato la verità sul rapporto col padre.