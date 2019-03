Mara Venier ringrazia Costanzo e Maria De Filippi: “C’è stato un periodo buio”

Maurizio Costanzo Show, Mara Venier protagonista della prima puntata del 2019

Mara Venier è stata ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di giovedì 28 marzo. La conduttrice di Domenica In non poteva che essere protagonista di questa serata, anche con i suoi racconti. Costanzo le ha chiesto di rivivere il rapporto con Renzo Arbore ma anche il ritorno a Domenica In, che Mara aveva lasciato qualche anno fa. Il padrone di casa ha rivelato che il marito di Mara Venier non era molto d’accordo con il suo ritorno in Rai. E lei ha confermato: “No, non voleva. Sa come lavoro io, ci metto impegno e passione. Non l’ho ascoltato, per la prima volta nella mia vita. Ma è stata una rivincita, ero stata allontanata in maniera poco carina anni prima. Poi grazie a te e a Maria ho avuto una carriera qui a Mediaset e non finirò mai di ringraziarvi”.

Mara Venier al Maurizio Costanzo Show: “Mi avevano allontanata”

I ringraziamenti a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, come avete visto, non sono mancati. Abbiamo visto Mara accanto a Maria nel sabato sera di Italia’s Got Talent, ma il pubblico Mediaset non dimenticherà mai neanche la Mara in versione opinionista all’Isola. Per lei, però, essere tornata alla conduzione di Domenica In ha una certa importanza: “Mi avevano allontanata perché ero ormai troppo anziana. Quando mi hanno richiamata a Domenica In, che è il programma che mi ha dato tanto, tutto, ho detto no non ascolto mio marito. Mi sono buttata in questa nuova Domenica In”. Ma i ringraziamenti di Mara sono andati oltre, perché ha riconosciuto di aver ricevuto tantissimo affetto durante gli anni trascorsi a Mediaset.

Mara Venier si racconta: il periodo buio superato grazie al nipotino

Oltre a notare un dettaglio su Francesco Monte e Giulia Salemi, Mara ha poi parlato della sua famiglia e dei suoi nipoti. È una nonna molto felice e ha raccontato di aver letteralmente perso la testa per il nipote più piccolo di un anno e mezzo. Il bimbo è arrivato a ridarle gioia in un momento molto difficile della vita di Mara Venier: “C’è stato un periodo buio della mia vita”, ha raccontato. Per questo sente che grazie al piccolo ha ritrovato la gioia di vivere.