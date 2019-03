Mahmood, la verità sul rapporto col padre al Maurizio Costanzo Show

Mahmood oggi, la domanda sul padre al Maurizio Costanzo Show

Mahmood e suo padre sono i protagonisti del brano che ha vinto Sanremo 2019. Ormai sappiamo bene tutti che in questa canzone si parla del rapporto di Mahmood col padre. Nelle interviste il cantante ha parlato spesso di questo difficile legame, di come è cresciuto affrontando la mancanza della figura paterna. Attraverso i suoi versi ha illustrato perfettamente i suoi stati d’animo, ma di sicuro c’è tanto altro nel suo cuore e nel suo vissuto da raccontare. Insomma, la canzone Soldi racconta tanto ma non tutto. Ed è anche giusto che quel tutto rimanga privato, che lo tenga per sé e che non racconti proprio tutto.

Mahmood al Maurizio Costanzo Show, la verità sul rapporto col padre

Qualcosa in più, comunque, è venuta fuori nella puntata del Maurizio Costanzo Show di stasera, giovedì 28 marzo 2019. Nel primo appuntamento di questo nuovo ciclo di puntate, Costanzo ha voluto il vincitore di Sanremo tra i suoi ospiti e qui non ha potuto fare a meno di chiedergli in che rapporti sia oggi con suo padre. Mahmood non ha tentennato neanche un po’ prima di rispondere e ha detto: “Io e mio padre abbiamo preso delle strade diverse, però ogni tanto ci sentiamo. Se devo fargli un augurio per la festa del papà gli auguro tutto il meglio”. Solo queste le sue dichiarazioni, anche perché il padrone di casa non ha insistito e non è sceso nei dettagli.

Maurizio Costanzo Show, Mahmood ospite della puntata del 28 marzo

Nel corso della puntata, Mahmood al Maurizio Costanzo Show si è esibito con Soldi, ovviamente, e in più ci sono stati grandi complimenti per lui. Tra gli altri ospiti della puntata c’erano anche Mara Venier, che ha rivelato il periodo buio che ha passato, e anche la coppia che si è formata nell’ultimo Gf Vip, ovvero Francesco Monte e Giulia Salemi.