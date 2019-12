Trono Classico, Lorenzo Riccardi opinionista: le anticipazioni non mentono

Lorenzo Riccardi opinionista a Uomini e Donne, ormai è chiaro: le ultime anticipazioni rivelano tutto

Lorenzo Riccardi è un nuovo opinionista di Uomini e Donne, le sue non possono più essere semplici ospitate! L’ex tronista è tornato anche oggi infatti agli studi Elios per partecipare alla nuova registrazione del Trono Classico. Non è la prima volta che succede, è vero, ma stavolta viene facile credere che Lorenzo diventerà opinionista fisso al Trono Classico. La prima volta è tornato in studio, seduto accanto a Gianni e Tina, perché è stato lui stesso a lanciare un appello a Raffaella Mennoia. Quest’ultima non ci ha pensato su due volte prima di invitare Lorenzo in puntata dopo la sua scelta, ma evidentemente Lorenzo opinionista a Uomini e Donne funziona bene visto che sta tornando nelle ultime settimane. Perché pensiamo che sarà opinionista fisso?

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è un nuovo opinionista fisso? Gli indizi

Non c’è nessuna ufficialità né Maria De Filippi in studio ha detto qualcosa a riguardo, però Lorenzo era in studio oggi come anche la settimana scorsa. Non può più essere una coincidenza: due prove fanno un indizio. Per di più Lorenzo pubblica su Instagram foto e video dai camerini degli studi di Uomini e Donne, per cui può far sapere alla gente che ci sarà e quindi la sua partecipazione alla puntata non è più una sorpresa, come accade con gli ospiti. Di sicuro è una scelta che potrebbe funzionare e pure tanto, perché Lorenzo è rimasto nel cuore del pubblico di Maria De Filippi. Naturalmente non si può piacere a tutti, ma siamo certi che sono più le persone che sentivano la sua mancanza in studio che quelle che farebbero a meno della sua presenza.

Trono Classico, arriva Lorenzo Riccardi opinionista insieme a Gianni e Tina

Lorenzo Riccardi opinionista a Uomini e Donne può essere stata quindi una scelta per accontentare le tante richieste da parte dei fan, o chissà un modo per movimentare il Trono Classico. I troni di questo inizio di stagione infatti stanno facendo fatica ad appassionare il pubblico. Prima Zarino che sceglie e va via, poi Veronica che accetta il trono ma subito dopo se ne va con Alessandro. Sara Tozzi che ha abbandonato dopo poche puntate e infine anche Giulia Quattrociocche, che ha trovato l’amore e ha scelto nel giro di pochi mesi rispetto a tanti altri suoi colleghi. Insomma, c’è bisogno di un po’ di pepe in questo Trono Classico e potrebbe essere Lorenzo. Anche se Giulio Raselli lontanissimo dalla scelta può rivelarsi una trama interessante da continuare a seguire.