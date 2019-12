Uomini e Donne anticipazioni: Giulio rifiuta la scelta, Giovanna in lacrime

Anticipazioni Trono Classico, Giulio Raselli ancora lontano dalla scelta: litiga con Giovanna e Giulia

Anticipazioni di Uomini e Donne ricchissime oggi, ma solo su Giulio Raselli. Sul trono erano rimasti solo gli uomini, fino a oggi che è stata presentata la nuova tronista Sara, ma le anticipazioni si concentrano più su Giulio. La situazione in cui si trova il tronista è forse più delicata che mai e bisogna arrivare presto a una scelta. Giovanna Abate sembra si stia stancando davvero dei continui tira e molla con Giulio. Dopo la scorsa puntata i due hanno chiarito nel parcheggio degli studi, ma dopo Giovanna ha mandato un messaggio alla redazione spiegando di non voler organizzare nulla per Giulio perché intenzionata a pensare di più a sé stessa. Giulio a questo punto ha raggiunto Giovanna a casa sua. L’esterna è cominciata nel migliore dei modi, poi Giovanna ha iniziato a essere un po’ distaccata perché pensava al rapporto tra Giulio e Giulia D’Urso.

Uomini e Donne, Giulio Raselli bacia Giulia e Giovanna vuole andare via: le anticipazioni

Il tronista si è spazientito e stava lasciando l’esterna, Giovanna lo ha rincorso ma hanno continuato a litigare. Giulio è andato anche a casa di Giulia, che per due ore non ha dato notizie di sé e si è fatta trovare quando il tronista era sul punto di andare via. Anche loro due hanno discusso, poi Giulia ha fatto salire a casa sua Giulio e si sono chiariti. E si sono anche baciati. Giovanna in studio ha detto di essere arrivata in puntata con l’intenzione di eliminarsi, ma Giulio non glielo ha permesso e l’ha invitata a ragionare, riuscendo a farla sedere nuovamente. Lorenzo Riccardi, diventato ormai opinionista fisso, ha consigliato a Giovanna di non essere sempre sul piede di guerra, altrimenti rischia di dare vantaggio alla rivale. E lo stesso ha fatto Gianni Sperti.

Trono Classico, le ultime anticipazioni su Giulio Raselli: finalmente si dichiara a Giovanna

Anche Maria De Filippi ha fatto notare a Giovanna che il suo carattere molto forte e a tratti brusco fa sì che con Giulio si instauri un rapporto di gioco forza. Al contrario, Giulia è molto più calma e lui avverte un senso di protezione verso questa corteggiatrice. Giulio finalmente si è aperto un po’ verso Giovanna, ha detto di essere ci tiene a lei e che è importante per lui, che ha un interesse vero e profondo e di essere anche attratto tantissimo. Parole che hanno fatto molto piacere a Giovanna. Il tronista ha aggiunto di non essere ancora pronto alla scelta perché non ha tutte le risposte che sta cercando.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio rifiuta la scelta immediata, Giovanna piange

Maria ha mandato in onda un’esterna di Carlo, in cui ha baciato Chiara, e poi ha chiesto a Giulio se fosse pronto a scegliere in quel momento (e la sua scelta dovrebbe essere chiara ormai). Giulio ha risposto di no, ma ha invitato Giovanna, in lacrime, a ballare. Stavolta ha assunto un atteggiamento protettivo anche con lei. Le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle news non aggiungono altro, se non che Carlo e Cecilia hanno ballato insieme.