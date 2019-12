Uomini e Donne anticipazioni, Giulio sceglierà Giovanna? Gli indizi

Anticipazioni Trono Classico, Giulio Raselli in alto mare: litiga sia con Giovanna sia con Giulia

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne su Giulio Raselli, che anche oggi era visibilmente in difficoltà nella registrazione. Il tronista ha più volte detto di non avere ancora una scelta, ma nelle ultime settimane non fa altro che litigare con Giulia e Giovanna. Quest’ultima anche oggi in studio era molto arrabbiata e non ha neanche salutato Giulio, visto che non è stata portata in esterna. Il tronista ha spiegato che aveva bisogno di un po’ di tempo per riflettere, intanto con Giulia c’è stata una furiosa lite. La corteggiatrice ha raggiunto Giulio per chiarire e per questo si sono visti. Giulia ha provato a spiegare la sua posizione dopo la segnalazione della settimana scorsa, ma Giulio non sembrava convinto della sua innocenza.

Uomini e Donne, Giulio in difficoltà: litiga con Giulia, insegue Giovanna

La corteggiatrice ha anche pianto, forse per le parole che sono volate durante lo scontro, e non si sono lasciati bene (trovate qui la segnalazione su Giulia). Tornati in studio, Giovanna ha lasciato lo studio ma Giulio l’ha seguita. Alla fine lei è rientrata per correttezza verso il programma, visto che stavano discutendo a pochi passi dallo studio. Giovanna ha però detto che non si presenterà nella prossima registrazione e anche a fine puntata non ha cambiato atteggiamento. Jack e Gianni hanno criticato il percorso di Giulio, ma di lui ha parlato anche Natalia Paragoni, ospite in puntata con Andrea Zelletta. Natalia ha detto di apprezzare Giovanna e secondo lei Giulio è molto attratto dal carattere della corteggiatrice.

Giulio Raselli sceglierà Giovanna? Gli ultimi segnali dalle anticipazioni di Uomini e Donne

Le anticipazioni del Trono Classico di NewsUeD aggiungono che Maria ha chiesto a Giulio con chi volesse ballare. Lui ha risposto Giovanna, ma lei non ha accettato anzi ha provocato il tronista dicendo che c’era un trono vuoto e avrebbe potuto approfittarne. Il trono vuoto era quello di Veronica Burchielli, così si è seduta lì per gioco e Giulio si è subito seduto sulla sedia da corteggiatore. Lui avrà voluto dire che non ha intenzione di rinunciare a lei e che la corteggerebbe, qualora andasse sul trono? Ha inseguito Giovanna, ha fatto capire che la corteggerebbe e con Giulia ha litigato pesantemente: la scelta è ormai chiara?