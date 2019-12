Veronica Burchielli ha lasciato il trono: Alessandro in studio, insulti con Tina

Anticipazioni Uomini e Donne, l’addio di Veronica Burchielli al trono: cosa è successo con Alessandro Zarino

Adesso è ufficiale: Veronica Burchielli ha lasciato il trono! Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi erano attesissime per scoprire come sarebbe andata a finire tra Veronica e Alessandro Zarino. Era chiaro a tutti che fra i due ci fosse qualcosa, ma il finale del trono di Alessandro aveva spento ogni speranza dei fan di vederli insieme. Non solo il “no” di Veronica aveva fatto discutere, ma soprattutto il suo accettare subito il trono. “Fregandosene”, come le aveva suggerito Maria De Filippi stessa. Ebbene, è evidente che avrebbe dovuto riflettere di più sulla decisione da prendere visto come è andata a finire oggi. Oppure nella sua mente, o nel suo cuore, c’era un finale da film che invece non è avvenuto?

Veronica Burchielli ha lasciato il trono per Alessandro Zarino, dopo gli insulti con Tina!

La settimana scorsa Veronica ha annunciato di non essere sicura del trono perché non aveva ancora rimosso Alessandro. Si aspettava che lui scendesse le scale e magari la portasse via, per dimostrare il suo interesse. Così non è stato, allora Veronica ha deciso di cercare Alessandro. Come è andata? Veniamo alle anticipazioni su Veronica e Alessandro del giorno: lei è andata a Napoli, hanno parlato e lui ha ammesso di non fidarsi più. Veronica ha chiesto ad Alessandro di essere presente in puntata e lui oggi c’era. Questo comportamento ha scatenato l’ennesimo litigio con Tina Cipollari, se ne sono dette di ogni ed è stato uno scontro a suon di insulti! Dopo la lite con Tina, Veronica ha detto che sarebbe rimasta sul trono se e solo se sarebbe rimasto anche Alessandro. Insomma, voleva essere corteggiata da lui.

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino insieme dopo Uomini e Donne? Le anticipazioni

Zarino ha ribadito di non voler rimanere, così Veronica ha deciso di lasciare il trono e sono usciti insieme dallo studio, abbracciati. Per il momento le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle news non aggiungono altro, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori news.