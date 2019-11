UeD anticipazioni, Veronica lascia il trono per Alessandro? Colpo di scena in studio

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli spiazza tutti: pensa ancora ad Alessandro Zarino

Colpo di scena nel trono di Veronica Burchielli: le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi vedono la tronista in crisi! Appena Maria De Filippi ha cominciato a parlare del suo trono, infatti, lei ha confessato di non essere concentrata totalmente sul trono perché sente di avere qualcosa in sospeso con Alessandro Zarino. E allora Veronica lascerà il trono per Alessandro? Potrebbe succedere! dopo il “no” alla scelta e il “sì” al trono, Veronica si aspettava che Alessandro sarebbe sceso a corteggiarla. Lui invece non lo ha fatto, per questo lei adesso è in crisi e sente di volerlo cercare per un chiarimento. In studio hanno iniziato tutti ad attaccare Veronica, in primis Tina Cipollari che già la volta scorsa si era scagliata contro la tronista.

Trono Classico, Veronica cerca Alessandro dopo il “no”: la risposta di lui

Tina non crede assolutamente alla sincerità di Veronica, su questo è stata chiara e pare ne abbia avuto conferma oggi. Secondo l’opinionista, Veronica starebbe solo tentando di ripulirsi l’immagine dopo aver letto sui social che sono quasi tutti contro di lei per come si è comportata qualche settimana fa. Litigata con Tina a parte, Veronica è uscita dallo studio per telefonare ad Alessandro e avere subito una risposta da lui. Zarino, che è impegnato ad Amici 19 al momento, ha detto di non fidarsi più di lei e di non voler tornare in televisione, aggiungendo però che se vuole potrà cercarlo lei a Napoli. A questo punto Veronica ha mostrato qualche dubbio, ma questa cosa ha scatenato ancora più critiche nei suoi confronti. Insomma, l’unica cosa certa è che Veronica non ha per niente le idee chiare. Non ha lasciato il trono oggi, ma chissà come andrà a finire.

Uomini e Donne registrazione, Carlo vicino a Jessica: le anticipazioni

Le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle News oggi parlano anche del trono di Carlo! Il tronista è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo, Jessica e Bruna. Con la prima è stato a suo agio e ha detto di non essere infastidito dai suoi percorsi precedenti a Uomini e Donne. Con la seconda è stato vicino al bacio, ma ha preferito evitarlo per il momento e aspettare. Con Bruna invece pare non ci sta molta attrazione fisica, ma tanta mentale. Lei ha accettato questa confessione del tronista e non si è eliminata, suscitando la reazione dello studio. C’è stata infine una pesante segnalazione su Giulia D’Urso: ha parlato anche Lorenzo Riccardi.