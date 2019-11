Alessandro Zarino ad Amici 19 dopo UeD: Maria annuncia nuovo ruolo

Amici 19, arriva Alessandro Zarino da Uomini e Donne: l’ex tronista reclutato da Maria De Filippi

Alessandro Zarino ad Amici 19 è senz’altro la notizia del giorno, arrivata del tutto inaspettatamente dallo studio di Uomini e Donne. Proprio quando sembrava che la frattura tra Alessandro e la redazione fosse insanabile, Maria De Filippi ha messo a tacere le polemiche con questa proposta per l’ex tronista. Non è stata una settimana facile per il Trono Classico, infatti sul Web la polemica è esplosa dopo la messa in onda della puntata con la scelta a sorpresa di Alessandro Zarino. In molti non hanno gradito come è stato trattato l’ex tentatore, soprattutto quando sembrava essere in atto un vero processo contro di lui. Anche dopo il “no” di Veronica Burchielli, Maria è andata avanti con le esterne di Alessandro con le altre corteggiatrici, come a voler dimostrare che Veronica avesse ragione nel pensare che Zarino stesse solo allungando il brodo.

Alessandro Zarino ad Amici 19, Maria De Filippi annuncia la novità: il ruolo

Abbiamo lasciato Maria e Alessandro Zarino con un “fregatene” a Veronica della prima sul secondo, oggi li ritroviamo pronti a una nuova collaborazione. Sono state registrate infatti le nuove puntate del Trono Classico oggi e in studio è saltato fuori il nome di Alessandro quando Veronica si è difesa dall’attacco di Tina tirando in ballo proprio lui. A questo punto, Maria è intervenuta per raccontare che Zarino non è affatto sparito! Proprio stamattina infatti era agli Studi Elios per perfezionare il suo ruolo ad Amici 19, come spiegato dal Vicolo delle news. Cosa potrebbe mai fare Alessandro ad Amici di Maria De Filippi? Verrà sfruttata la sua preparazione come insegnante di crossfit e farà proprio questo nel talent show di Canale 5: terrà un corso agli allievi.

Alessandro Zarino nel cast di Amici dopo Uomini e Donne: Maria risponde così alle polemiche

Sarà stato anche un modo per zittire tutti coloro che hanno urlato al complotto contro Alessandro? Magari sì, di sicuro farà piacere ai fan di Zarino scoprire che nessuno ce l’ha con lui nella redazione di Uomini e Donne. Se così fosse stato, infatti, non avremmo mai visto Alessandro Zarino nel cast di Amici 19.