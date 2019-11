UeD anticipazioni, Veronica sotto accusa: Tina s’infuria, lei tira in ballo Alessandro

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli finisce sotto accusa e perde le staffe!

La tronista Veronica Burchielli a Uomini e Donne non avrà vita facile, stando alle anticipazioni del Trono Classico di oggi. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino ha fatto infuriare Tina Cipollari, che non si è trattenuta andandole contro! Ma partiamo dall’inizio, perché proprio all’inizio della registrazione è successo tutto. Maria De Filippi per rompere il ghiaccio ha chiesto ai tre tronisti da chi avrebbe dovuto iniziare, come fa spesso insomma. Veronica ha risposto a bassa voce, suggerendo alla conduttrice di prendere l’iniziativa, perché non aveva idea di chi sarebbe dovuto essere il primo fra loro. Notando la bassa voce con cui la Burchielli ha risposto e ricordando che nelle precedenti puntate invece usava toni piuttosto alti, Tina è partita all’attacco! L’opinionista ha fatto notare che da corteggiatrice ha mostrato un certo caratterino e che invece oggi sembrerebbe dormire sul trono.

Trono Classico, Tina attacca Veronica che si difende tirando in ballo Zarino: le anticipazioni

“Ma chi sei realmente?”, avrebbe detto Tina scatenando l’ira di Veronica. A questo punto la tronista è tornata ai toni a cui eravamo abituati e ha replicato a Tina tirando in ballo Alessandro Zarino! A che pro, starete pensando? Ebbene, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Veronica si sarebbe difesa spiegando che pure se adesso è stata accusata lei di essere falsa, colui che invece è sparito è stato proprio Alessandro. Cosa avrà inteso dire? Che l’ex tronista professava di essere tanto interessato, come sostenuto anche da Jessica di Temptation Island tra l’altro, e invece non si è fatto più vivo. Si sarebbe aspettata che Alessandro la cercasse, pure se lei ha detto “no” dicendo subito “sì” al trono? Ha descritto dunque Alessandro come il mostro della situazione per evitare di essere dipinta lei come tale. Maria è intervenuta annunciando una sorprendente novità su Zarino. Ma le anticipazioni della registrazione riportate dal Vicolo delle News aggiungono altro.

Uomini e Donne anticipazioni, Veronica Burchielli contro il pubblico

Il pubblico infatti pare abbia applaudito Tina e fosse quindi contro Veronica. Quest’ultima non ha accettato le contestazioni, così si è scagliata pure contro il pubblico accusando tutti di essere incoerenti, visto che la settimana scorsa hanno applaudito al suo accettare il trono. Ha parlato anche delle tante polemiche esplose sui social e del fatto che sia stata criticata e massacrata da molti, perché secondo lei non lo merita. Cosa dire delle sue esterne? Per il momento solo di conoscenza: è uscita con Valerio, Michele, Gianluca, Federico e Lorenzo.